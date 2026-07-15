Ilka Bessin und Charlotte Würdig plaudern über Horror-Dates

Ilka Bessin (54) und Charlotte Würdig (48) haben im Podcast "The Real Ex-Wives" mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, der auf RTL+ verfügbar ist, mit ihren schlimmsten Dating-Erfahrungen für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Besonders schockierend: Ilka kramte einmal im Portemonnaie ihres damaligen Freundes nach Kleingeld – und stieß dabei auf einen Ring. Einen kurzen Moment lang dachte die Comedienne, dass ihr Partner, der gerade von einer zweiwöchigen Reise aus New York zurückgekehrt war, ihr damit einen Antrag machen wollte. Die Realität war allerdings eine ganz andere und bitterer kaum vorstellbar. Der Ring war tatsächlich für eine andere Frau gedacht – genau jene, mit der ihr damaliger Freund die Zeit in New York verbracht hatte. Ilka zog daraufhin nicht nur aus, sondern ließ auch einen spitzen Gegenstand über die wertvollste Schallplatte des leidenschaftlichen Plattensammlers gleiten, wie Blick.ch berichtet.

Beim Online-Dating lief es für sie ebenfalls nicht besser: Ein Treffen endete schon vor dem ersten Kuss, als ihr Date auf einer Parkbank statt romantischer Worte kommentierte: "Du hast ganz schön Spliss." Ein weiterer Mann erschien zum Date im Transporter – und sah auf seinen Profilfotos deutlich größer aus als in Wirklichkeit. Der 1,84 Meter großen Ilka reichte er dabei gerade einmal bis zum Bauch. Auch Charlotte hat ihre Horrorgeschichten zu teilen. Bei einem Restaurantdate schrieb die Moderatorin ihrer Podcast-Kollegin Georgina Stumpf noch während des Treffens: "Ich kann das nicht weiter. Der schreit mich an." Über den Mann hielt sie außerdem fest: "Er lacht nicht für sich oder mich, sondern für die Masse." Ein weiterer Kandidat sagte sogar 15 Minuten vor dem vereinbarten Treffen ab – er habe morgens den Zug verpasst, obwohl er eigens von München nach Köln reisen wollte.

Ilka ist vor allem als ihre Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" bekannt, mit der sie jahrelang erfolgreich auf deutschen Bühnen stand. Charlotte, die mit bürgerlichem Namen Charlotte Würdig heißt, ist als Moderatorin tätig und selbst Mutter von zwei Kindern. Im Podcast "The Real Ex-Wives" plaudert sie regelmäßig über ihre ganz persönlichen Erlebnisse rund um Dates, Trennungen und das Leben als Ex-Ehefrau aus. Über ihren einstigen Freund mit dem Ring fand Ilka übrigens Jahre später heraus, dass er noch immer mit der Frau aus New York zusammen lebe. Ihr Kommentar dazu: "Dann hab ich so bei mir gedacht: Ey, das ist doch okay für den. Der ist jetzt glücklich und vielleicht musste das auch so sein."

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Charlotte Würdig und Ilka Bessin

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Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

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Getty Images Ilka Bessin, TV-Bekanntheit