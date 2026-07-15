Neue Staffel "Inas Nacht" startet mit großen Namen

Es geht wieder los: "Inas Nacht" startet mit einer neuen Staffel – und Gastgeberin Ina Müller (60) hat sich für die Auftaktfolge gleich zwei prominente Gäste eingeladen. Am 16. Juli um 22:50 Uhr im Ersten begrüßt die Moderatorin in ihrer beliebten Late-Night-Show Kollegin Barbara Schöneberger (52) und Toten-Hosen-Frontmann Campino (64). Wie der NDR bekanntgab, umfasst die neue Staffel zwölf neue Folgen – und die Gästeliste der gesamten Staffel kann sich sehen lassen.

Zum Start der neuen Runde geht es gewohnt gesprächig und musikalisch zu. Barbara erzählt laut Sender von ihrer frisch entdeckten Liebe zu Schweden, ihrer überraschenden Freude an Baulärm und warum sie sich inzwischen besonders gerne mit Frauen unterhält. Campino wiederum plaudert darüber, warum er heute auf riskante Bühnenstunts verzichtet, was ihn immer wieder nach Cornwall zieht und wie man König Charles (77) stilgerecht die Hand schüttelt. In den weiteren Folgen stehen unter anderem Maria Furtwängler (59), Jan Ullrich (52), Fabian Köster, Annette (52) und Caroline Frier (43), Christian Ehring, Elke Heidenreich (83), Daniel Günther, Andrea Berg (60), Oliver Masucci (57), Horst Lichter (64) und Özcan Cosar (45) auf der Gästeliste.

Seit 2007 lädt Ina ihr Publikum in der Hamburger Seemannskneipe "Zum Schellfischposten" zu ungezwungenen Gesprächen ein – in bisher 215 Episoden waren laut NDR 373 prominente Gesprächsgäste und mehr als 380 Musikgäste zu Besuch, darunter Stars wie Sting (74), Dua Lipa (30) und Lana Del Rey (41). Für "Inas Nacht" ist es bereits das 19. Jahr – und die Show ist erfolgreicher denn je: Die vergangene Staffel erzielte mit durchschnittlich 13,6 Prozent Marktanteil einen neuen Rekord und sicherte sich zudem den dritten Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedy / Late Night". Dass es dabei nicht immer harmonisch zugeht, bewies Ina zuletzt, als sie in ihrer Show mit einem Gast in eine hitzige Debatte über Fleischersatzprodukte und Mikroplastik geriet.

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NDR / Morris Mac Matzen Christoph Kramer und Ina Müller bei "Inas Nacht"

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Andreas Rentz/Getty Images Barbara Schöneberger und Ina Müller beim ECHO 2012

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© NDR/Morris Mac Matzen Ilka Bessin, Ina Müller und Sebastian Lege bei "Inas Nacht", September 2025

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