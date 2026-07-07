Dieses Paar rührte Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"

Charlotte Engelhardt (47) gewährt anlässlich des Starts ihrer neuen Realityshow "Bad Boyfriends" überraschende Einblicke in ihre Gefühlswelt. Im Interview mit Blitzlichtgewitter offenbarte die 47-Jährige jetzt, dass sie die Beziehungsdramen ihrer prominenten Kandidaten bei den Dreharbeiten emotional extrem fordern. Obwohl sie selbst derzeit als Single durchs Leben geht, erkenne sie in fast jeder toxischen Dynamik vor der Kamera Parallelen zu ihrer eigenen Vergangenheit. Besonders die Geschichten von Michelle und Maki sowie das Schicksal von Mirko und Angelika gingen der Moderatorin unter die Haut, wie sie betont. Bei Letzteren kulminierte das Liebesdrama in einer harten Mischung aus Untreue, einem gemeinsamen Kind und einem schweren, nur knapp überlebten Unfall.

Der Blick auf die kriselnden Beziehungen löste bei Charlotte handfeste Déjà-vu-Erlebnisse aus. "Was ich spannend fand, war, dass man sich eigentlich in jedem Problem der Paare wiederfinden kann – auch wenn man aktuell keinen Partner hat, so wie ich", erklärte sie. Viele Situationen hätten bei ihr den Gedanken "Okay, ja – been there, done that. Verstehe ich" ausgelöst, aber die schiere Dichte an Schicksalsschlägen bei Mirko und Angelika habe sie fassungslos zurückgelassen. "Man fragt sich: Wann hört denn diese Geschichte endlich auf? Das ist ja furchtbar. Das hat mich schon ganz schön getroffen", so Charlotte über die erschütternde Leidensgeschichte des Paares.

Privat steht für die Ex-Frau von Rapper Sido (45), bürgerlich Paul Würdig, aktuell einiges im Zeichen des konsequenten Neuanfangs. Ein klares Symbol für diesen Aufbruch ist die Rückkehr zu ihrem Geburtsnamen Engelhardt, unter dem die Unternehmerin inzwischen wieder durchgehend auftritt. Während sie sich beruflich mit den Abgründen partnerschaftlicher Fehltritte auseinandersetzt, nutzt sie die Phase ohne Partner abseits der Kameras zur Selbstreflexion und für den Fokus auf ihre eigenen Projekte. Der Kontrast zwischen den lauten Beziehungs-Schlammschlachten im TV und ihrem sortierten Single-Alltag im echten Leben scheint für Charlotte dabei die perfekte Gelegenheit zu sein, die Geister der eigenen Vergangenheit endgültig zu verarbeiten.

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Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

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RTL / Markus Hertrich Mirko und Angelika, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"