Seit zwei Jahren geplant: Zendaya im Engelslook auf Premiere

Für die New Yorker Premiere von Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey" am 14. Juli legte Zendaya (29) einen beeindruckenden Auftritt auf dem roten Teppich hin. Die 29-jährige Schauspielerin erschien in einem spektakulären weißen Kleid des Labels Matières Fécales, das mit aufwendig gearbeiteten Flügeln aus dem Bereich der Brust herausragte. Stylist Law Roach stand ihr dabei laut Daily Mail aufmerksam zur Seite und half ihr beim Laufen über den Teppich. Dazu kombinierte Zendaya Diamantschmuck von Chopard im Wert von über 30 Karat – ein Gesamtlook, der für echtes Staunen sorgte.

Bei dem außergewöhnlichen Look handelte es sich um das Modell "Ange Arc", das Matières Fécales bereits 2025 auf dem Laufsteg präsentierte. Das Kleid besteht aus mikrofein plissiertem Chiffon und wird von auffälligen, fast skulptural wirkenden Flügeln am Oberteil ergänzt. Laut der Marke ist es ihre Version des klassischen französischen Couture-Brautkleids. Wie Zendaya gegenüber E! News verriet, hatte ihr Stylist das Kleid schon lange vor der Premiere im Auge: "Law hat das vor sehr langer Zeit reserviert. Ungefähr vor zwei Jahren." Die Wahl des Kleides fügt sich auch thematisch perfekt in den Abend ein: Im Film spielt die Schauspielerin die griechische Göttin Athena, eine göttliche Beschützerin.

Nolans Epos "The Odyssey" kommt am 16. Juli in die Kinos. Zendaya steht darin gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Holland (30) vor der Kamera. Die Schauspielerin verriet, dass sie das Drehbuch auf eine etwas unkonventionelle Art kennengelernt hat: "Ich habe ein bisschen geschummelt, weil Tom das Drehbuch zu Hause hatte, bevor ich den Anruf bekam. Also habe ich heimlich einen Blick hineingeworfen", erzählte sie laut E! News. Auch ihr enges Verhältnis zu Stylist Roach besteht schon seit vielen Jahren. Zuletzt hatte Zendaya allerdings auch für Kritik gesorgt, nachdem sie ihr Premierenkleid per Privatjet einfliegen ließ.

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Getty Images Bei der Premiere von "The Odyssey" in New York: Zendaya auf dem roten Teppich

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Imago Zendaya Coleman bei der New Yorker Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Zendaya bei der New-York-Premiere von "The Odyssey" im AMC Lincoln Square Theater am 14. Juli 2026