"Odyssee": Zendaya bekam Rolle dank Tom Hollands Hilfe

Zendaya (29) hat verraten, wie Tom Holland (30) ihr zu einer Rolle in Christopher Nolans (55) neuem Film "Die Odyssee" verholfen hat. Beim "Live from E!"-Stream zur Premiere des Films in New York City plauderte die Schauspielerin aus, dass sie sich vor ihrem eigenen Casting bereits einen Blick in das Drehbuch gegönnt hat – dank Tom. "Tom hatte das Drehbuch zu Hause, bevor ich den Anruf bekam", erzählte sie dort. "Ich habe also ein kleines bisschen gespickt." In dem Epos spielt Tom die Rolle des Telemachus, Sohn des Odysseus, während Zendaya die griechische Göttin Athena verkörpert.

Bevor Zendaya selbst für den Film besetzt wurde, sprach sie gegenüber "Access Hollywood" noch davon, wie aufgeregt beide wegen Toms Casting gewesen seien. "Er bekam den Anruf – wir sind ausgeflippt", erzählte sie. "Es war sehr aufregend. Mein Herz war so erfüllt für ihn." Sie habe bereits geplant, sich bei ihm alle Insiderinfos über die Arbeit mit dem Regisseur einzuholen. Dann aber sorgte Tom für eine Überraschung: Nach einem weiteren Treffen mit Nolan bat er sie, das Skript noch einmal zu lesen – diesmal mit einer bestimmten Figur im Kopf. Kurz darauf kam auch für Zendaya der Anruf. "Ich war unglaublich dankbar, dass ich überhaupt ein Teil davon sein durfte. Das hatte ich nicht kommen sehen", so die Schauspielerin.

Den Film selbst bezeichnete Zendaya als "außergewöhnlich" und "so bewegend". Nolans Adaption von Homers epischem Gedicht ist neben Tom und ihr außerdem mit Matt Damon (55), Anne Hathaway (43), Charlize Theron (50) und Lupita Nyong'o (43) besetzt und kommt am 17. Juli in die Kinos. "Man würde denken, ein Werk der Literatur wie dieses ist fast unmöglich zu adaptieren", sagte sie. "Aber wenn das jemand kann, dann ist es Mr. Nolan." Privat hatten Tom und Zendaya zuletzt ebenfalls Neuigkeiten zu verkünden: Wie der Schauspieler im vergangenen Monat in einem Interview andeutete, haben die beiden inzwischen offenbar abseits des Rampenlichts geheiratet.

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Imago Zendaya Coleman bei der New Yorker Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Imago Zendaya bei der New Yorker Premiere von "The Odyssey" am AMC Lincoln Square Theater