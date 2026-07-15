6.000 Kalorien: Das isst Kicker Erling Haaland an einem Tag

Fußballstar Erling Haaland (25) ist nicht nur für seine Tore bekannt, sondern auch für seinen außergewöhnlichen Speiseplan. Der Kicker nimmt täglich bis zu 6.000 Kalorien zu sich – verteilt auf sechs sorgfältig geplante Mahlzeiten, die von seinem persönlichen Koch zubereitet werden. Sein sogenanntes "ancestrales" Ernährungskonzept setzt dabei auf hochwertige, lokal bezogene Vollwertkost und verzichtet komplett auf hochverarbeitete Lebensmittel, raffinierten Zucker und industrielle Nahrungsergänzungsmittel wie Proteinpulver. In seiner Dokumentation "Haaland: The Big Decision" gewährte der Norweger Einblicke in seinen Alltag am Esstisch und stellte sich damit ganz offen gegen aktuelle Ernährungstrends.

Der Tag des Angreifers beginnt mit Eiern, Sauerteigbrot, Joghurt und einem Kaffee mit Rohmilch und lokalem Honig. Am Vormittag folgt eine leichtere Mahlzeit aus Hähnchenbrust und Pasta – ohne Salz oder industrielle Öle. Vor dem Training gibt es Fisch wie Schwertfisch oder Wolfsbarsch, dazu Eierreis und frisches Gemüse. Nach dem Training greift Erling zu einem Sandwich mit Parmaschinken, Burrata und Trüffelöl. Das Hauptabendessen besteht aus großen Portionen Fleisch – etwa einem Tomahawk-Steak oder Short Ribs – mit Ofenkartoffeln und Knochenmark. Den Abschluss bildet ein später "Wikinger-Snack" aus Rinderherz und Rinderleber. "Die Leute sagen, Fleisch sei schlecht für dich – aber welches Fleisch? Das Fleisch von McDonald's? Oder die lokale, grasgefütterte Kuh da drüben? Ich esse das Herz und die Leber", sagte er dazu in der Dokumentation.

Sein Teamkollege bei der norwegischen Nationalmannschaft, Joshua King, bestätigte Erlings enormen Appetit mit den Worten: "Ich habe noch nie jemanden so viel essen sehen. Er isst wie ein Bär." Doch auch der Ausnahmestürmer gönnt sich hin und wieder eine Auszeit von seinem strikten Ernährungsplan: An Ruhetagen oder wenn er in seinem Heimatort Bryne in Norwegen ist, bricht er die Routine und bestellt Kebab-Pizza bei seinem Lieblingslokal Yummy Time. An besonders intensiven Trainingstagen oder vor wichtigen Spielen wird hingegen penibel darauf geachtet, dass er die vollen 6.000 Kalorien erreicht.

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