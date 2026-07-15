Bonnie Blue kontert Kritik und zeigt Babybauch weiterhin

Bonnie Blue (27) lässt sich von Kritik im Netz nicht beirren und zeigt ihren wachsenden Babybauch weiterhin ganz selbstbewusst. Die Erotik-Content-Creatorin hat auf Instagram in einem deutlichen Statement auf ihre Hater reagiert. In einem Video, das sie neben einem Pool im Sonnenuntergang zeigt, richtete sie sich direkt an ihre Kritiker: "An dumme, fette, mittelalterliche Eltern: Nein, ich muss mir keine Sorgen über den Hass machen, den ich bekomme, denn ihr werdet niemals an dem Ort sein, an dem ich bin. Ich bin hier, während ihr in eurer Sozialwohnung sitzt." Sie setzte noch einen drauf und fügte hinzu: "Scheiß auf euch, und genießt es, mir und meinem reichen Leben zuzuschauen."

Ihr wütendes Statement kommt nach einem umstrittenen zehnstündigen Event, das sie am 4. Juli in London durchgeführt hatte. Laut einer Pressemitteilung, die Us Weekly vorliegt, warteten manche Teilnehmer mehr als sechs Stunden. "Manche Jungs hatten Glück und standen nur eine Stunde an, während andere über sechs Stunden gewartet haben", schilderte sie. Das zehnstündige Event, bei dem sie nach eigenen Angaben mit 154 Teilnehmern intim wurde, fand statt, obwohl sie schwanger ist. Vor der letzten Gruppe gestand die Britin in einem Video: "Ich bin müde, ich bin schwanger, und ich bin kurz davor, meine letzte Gruppe reinzulassen. Ich wusste nicht, ob ich es bis zum Ende schaffe, aber natürlich halte ich meine Versprechen."

Bonnie Blue ist vor allem als Erstellerin von Erwachseneninhalten bekannt und sorgt regelmäßig mit provokanten Aktionen für Aufsehen. Bereits in der Vergangenheit hatte sie mit ähnlichen Marathon-Events für hitzige Debatten im Netz gesorgt. Im Februar machte sie dann ihre Schwangerschaft öffentlich und betonte, dass sie das nicht davon abhalten werde, ihren Job weiter auszuüben. "Ja, ich mache das alles, während ich schwanger bin", schrieb sie auf Instagram.

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Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin