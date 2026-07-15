James Franco sorgt mit Alien-Video für große Verwirrung

James Franco (48) sorgt derzeit auf TikTok für reichlich Gesprächsstoff. Der Schauspieler, der seinen Kanal JamesFranco2319 erst im Juni dieses Jahres startete und seitdem fast eine Million Follower angehäuft hat, behauptet, Beweise für außerirdisches Leben zu besitzen. In mehreren rätselhaften Videos kündigte er an, sein Material am 13. Juli zu veröffentlichen – und lieferte tatsächlich: Zu sehen ist in dem nun geposteten Clip ein schwarz-weißes Überwachungsvideo, auf dem eine menschliche Gestalt mit einem fremdartig wirkenden Gesicht neben einem Baum steht, eine Tür öffnet und den Kopf in Fenster steckt. "Ich kann das nicht länger für mich behalten", sagte Franco laut dem Magazin People in dem Video. "Ich muss das rausbringen, genau deshalb, weil Leute versuchen, mich aufzuhalten."

Bereits in einem früheren Clip hatte er seine Follower auf das versprochene Material eingestimmt: "Sie wollen, dass ich aufhöre. Die Leute denken, ich spiele verrückt. Egal. Ich spiele nicht verrückt. Ich habe etwas gesehen." Am Ende des neuesten Videos versprach er zudem, bald noch mehr Aufnahmen zu teilen. Die Reaktionen in den Kommentaren fielen gemischt aus. Während einige Nutzer ihm glauben, zeigten sich andere genervt oder skeptisch. Realitystar Nicole "Snooki" Polizzi kommentierte schlicht "Hör auf" und fügte ein genervtes Emoji hinzu. Ein anderer Nutzer schrieb: "Die Pokerface-Kontrolle ist ziemlich beeindruckend." Oder: "Haben wir alle vergessen, dass er professioneller Schauspieler ist?"

Viele Kommentatoren vermuten, dass Francos mysteriöse Posts in Wahrheit versteckte Werbung für ein kommendes Filmprojekt sind. Mehrere TikToker witzelten bereits über eine mögliche Fortsetzung von "Pineapple Express" aus dem Jahr 2008, in dem James gemeinsam mit Seth Rogen zu sehen war. Tatsächlich hat der 48-Jährige mehrere Projekte in der Pipeline, darunter ein Prequel zu John Rambo mit Noah Centineo (30) sowie eine Komödie namens "Toad". Zuletzt hatte er im Mai dieses Jahres bei den Filmfestspielen in Cannes gemeinsam mit seiner Freundin Izabel Pakzad einen öffentlichen Auftritt, wo sein Action-Thriller "Foster" gezeigt wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images James Franco, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images James Franco, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Izabel Pakzad und James Franco bei der "Find Your Friends"-Premiere, Los Angeles, Juni 2026