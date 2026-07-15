Seelenverwandt: Anne Hathaway schwärmt von ihrem Mann Adam

Bei der New Yorker Premiere ihres Films "The Odyssey" am 14. Juli schwärmte Anne Hathaway (43) in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann Adam Shulman (45). Die Schauspielerin, die in dem Film die Penelope spielt – eine Frau, die 20 Jahre auf die Rückkehr ihres Gatten wartet –, erklärte im Livestream von E! News, dass ihre eigene Liebesgeschichte sie sehr bei der Rolle inspiriert habe. "Ich bin einer der glücklichsten Menschen auf diesem Planeten", schwärmte sie und betonte: "Ich habe meinen Seelenverwandten getroffen, und wir haben beschlossen zu heiraten und eine Familie zu gründen." Und die Freude ist derzeit besonders groß: Anne und Adam erwarten ihr drittes Kind, was die Schauspielerin an diesem Abend sichtlich strahlend mit einem Blick auf ihren Babybauch kommentierte.

Das Baby ist für das Paar zwar eine Überraschung, aber eine willkommene. In der Sendung "Late Night With Seth Meyers" verriet Anne kürzlich lachend: "Wir wussten, was wir taten, aber wir waren so schockiert, dass es geklappt hat." Scherzhaft nannte sie das ungeborene Kind deshalb ihr "Buzzer-Beater-Baby". Ihr Kollege Matt Damon (55), der in "The Odyssey" den Odysseus spielt, könne die Gefühle übrigens gut nachvollziehen – laut Anne verbinde ihn eine ähnlich tiefe Liebe zu seiner Frau Luciana Barroso (49). Auch Adams Unterstützung in Annes vielbeschäftigtem Berufsjahr – in dem sie gleich fünf Filme premierten – sei außergewöhnlich. "Er unterstützt mich vollständig. Er ist die außergewöhnlichste Person, die ich je getroffen habe", sagte sie dem Magazin People.

Anne und Adam begegneten sich erstmals 2008 beim Palm Springs Film Festival – und für Anne war sofort klar, dass dieser Mann etwas Besonderes ist. "Ich wusste von der Sekunde an, in der ich ihn traf, dass er die Liebe meines Lebens ist", sagte sie bereits 2013 gegenüber Harper's Bazaar U.K. Adam ist von Beruf Produzent und Schmuckdesigner. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Jonathan und Jack. Mit dem dritten Kind wächst ihre Familie nun weiter.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Vorführung von "Mother Mary"

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway

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Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026