Nach Taylor-Swift-Trauung: Es hagelt Spott für Travis Kelce

Travis Kelce (36) steht nur wenige Tage nach seiner Hochzeit mit Taylor Swift (36) erneut im Rampenlicht – diesmal allerdings nicht wegen der Feier, sondern wegen einer Werbeaktion. Der Footballstar tauchte in einem Instagram-Post für den Energydrink Accelerator Active Energy auf, der auffällig an die Trauung des Paares anknüpft. Auf einem Bild hält Travis eine Dose in der Hand, über ihm prangt in großen Buchstaben der Satz "Happily. Ever. After". Ein weiteres Motiv zeigt einen roten Oldtimer mit dem Schriftzug "Just Married" auf einer belebten Straße in New York. Genau dort hatten sich Travis und Taylor erst vor Kurzem im Madison Square Garden vor rund 1.000 Gästen das Jawort gegeben.

Besonders online löste die Kampagne heftige Reaktionen aus. Auf Reddit bezeichneten einige Nutzer den Werbepost als "peinlich" und "geschmacklos". Andere warfen Travis und Taylor vor, ihren großen Tag nun knallhart zu vermarkten. Auch die Bildsprache der Anzeige wurde diskutiert: Manche User vermuteten sogar, dass einzelne Motive mit KI erstellt worden sein könnten. Gleichzeitig bekam das Paar aber auch Unterstützung. Unter dem Post gratulierten Fans den beiden und feierten die Anzeige als süße Anspielung auf ihre Hochzeit. Der Drink-Hersteller schrieb dazu: "Die Liebesgeschichte geht weiter. Glückwunsch."

Während Travis und Taylor wegen des Werbe-Posts Gegenwind bekamen, sorgte ein anderer Gast der Feier für den nächsten Wirbel. Pat McAfee (39) plauderte Details aus und schwärmte in seiner Sendung "The Pat McAfee Show" von der Nacht im Madison Square Garden. "Das war der spektakulärste Abend, an dem ich je teilgenommen habe", sagte Pat und er legte nach: "Die Footballwelt, die mit Hollywood und Nashville zusammenkommt... Es war die großartigste Nacht aller Zeiten." Vor allem Travis soll laut Pat im siebten Himmel gewesen sein: "Travis Kelce ist sehr verliebt, er ist sehr glücklich."

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida

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Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce