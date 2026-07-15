Rufmord-Kampagne: Cathy Hummels erstattet erneut Anzeige

Cathy Hummels (38) schlägt Alarm: Die Moderatorin hat jetzt erneut bei der Polizei Anzeige erstattet. Am Dienstag meldete sie sich in ihrer Instagram-Story direkt von einer Polizeidienststelle und berichtete von beunruhigenden Funden in ihrem Briefkasten. Dort sollen plötzlich Screenshots aus vertraulichen und privaten Chatverläufen gelandet sein. Cathy machte deutlich, wie sehr sie die Situation belastet, und erklärte: "So Leute, ich bin jetzt erneut bei der Polizei, weil ich heute erneut Anzeige erstatte – und zwar gegen Unbekannt." Außerdem bezeichnete sie die Vorfälle als "ziemlich kranken Scheiß".

Hinter dem Ganzen vermutet Cathy nach eigenen Angaben mehr als nur einen einzelnen Zwischenfall. Die Unternehmerin spricht von einer gezielten Rufmord-Kampagne, die sich bereits seit rund zwei Jahren gegen sie richten soll. Demnach würden nicht nur Unwahrheiten über sie verbreitet, sondern auch ihr Ruf und ihre geschäftlichen Aktivitäten beschädigt werden. Sie erklärte, dass sie Beweise gesammelt und diese den Ermittlern übergeben habe.

Für Cathy ist es bereits die zweite Anzeige innerhalb weniger Tage. Denn wie die Bild kürzlich berichtete, soll sie auch gegen Duc Anh N. vorgegangen sein, den Lebensgefährten ihrer Schwester Vanessa Fischer. Laut der Zeitung ermittelte die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gegen ihn wegen möglicher Datenveränderung und Computersabotage. Der Vorwurf: Er soll im Mai 2026 E-Mails sowie Cathys LinkedIn-Profil unerlaubt gelöscht haben. Gegenüber dem Medium hieß es von der Behörde: "Es besteht deshalb der Anfangsverdacht der Datenveränderung und der Computersabotage."

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Imago Cathy Hummels bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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Imago Cathy Hummels bei der Opening Night des 43. Filmfest München: Cathy Hummels im eleganten Hosenanzug

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Action Press / Pohl, Alexander Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa Fischer