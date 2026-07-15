So sehr litt Barbara Palvin unter den ersten Baby-Monaten

Barbara Palvin (32) hat in einem neuen Interview offen über die psychischen Herausforderungen gesprochen, die sie im ersten Trimester ihrer Schwangerschaft durchlebt hat. Im Podcast "Wildmen" ihres Mannes Dylan Sprouse (33) berichtete das ungarische Model, wie sie während der Paris Fashion Week im März ins Grübeln geraten ist – zu einem Zeitpunkt, als sie ihren Babybauch noch gar nicht öffentlich gezeigt hatte. Ihr Körper veränderte sich spürbar, ohne dass die Schwangerschaft von außen sichtbar war. Erst im Mai präsentierte sie ihren Babybauch dann beim Filmfestival in Cannes in einem hellblauen Chiffonkleid.

Wie Barbara im Podcast schilderte, war es vor allem die Kombination aus schnell steigender Zahl auf der Waage und noch fehlendem Bauch, die ihr zu schaffen machte. "Die Zahl auf der Waage geht rasend schnell nach oben, meine Arme werden größer. Man hat noch keinen Bauch, aber der Bauch ist dicker, und die Hosen passen nicht mehr. Ich fing an, mich im Kreis zu drehen", beschrieb sie das Gefühl, wie E! News berichtet. Ihr Mann Dylan habe ihr in diesen Momenten immer wieder Halt gegeben: "Dylan hat mich jedes Mal daran erinnert, dass wir Leben erschaffen", so Barbara weiter. Dass sie an ihrer Seite einen "guten Partner" habe, sei ihr dabei sehr wichtig gewesen.

Barbara sprach im Podcast außerdem offen über ihre Vergangenheit in der Modewelt. Bereits als Teenager habe sie immer wieder Kritik an ihrem Körper erfahren. Sie erzählte, dass sie im Alter von 13 Jahren in die Branche eingestiegen sei und dass die Agentur sie ab 17 regelmäßig dazu angehalten habe, Gewicht zu verlieren. Dass ihr Körperbewusstsein ein stetes Thema ist, wurde auch durch ihre Endometriose-Erkrankung deutlich, über die sie im August 2025 auf Instagram berichtete. Damals schilderte sie jahrelange Schmerzen, schlaflose Nächte und unregelmäßige Zyklen – und ermutigte ihre Fans, bei ähnlichen Symptomen ärztliche Hilfe aufzusuchen. Die Operation habe ihr sehr geholfen, betonte sie damals. Das Paar freut sich bereits auf die Geburt ihres Kindes und hat bereits das Geschlecht verraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse beim Chopard Trophy Photocall beim 79. Cannes Film Festival am Carlton Beach

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Sprouse und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Festival de Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Palvin auf dem Laufsteg der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City