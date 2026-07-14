Nach Hochzeitsgerüchten spricht Zendayas Mutter rätselhaft

Hat Zendaya (29) heimlich geheiratet? Star-Stylist Law Roach sorgte kürzlich auf dem roten Teppich der Actor Awards für mächtig Aufsehen, als er behauptete, die Trauung von Zendaya und Tom Holland (30) habe "bereits stattgefunden". Die Aussage kam als Reaktion auf die anhaltenden Spekulationen rund um das Paar – befeuert auch durch einen goldenen Ring, den Zendaya zuletzt an ihrem Finger trug. Kurz nach Laws Aussage meldete sich eine unerwartete Person zu Wort: Zendayas Mutter Claire Stoermer teilte auf ihrem Instagram-Account den Clip von Laws Aussage und fügte schlicht die Worte "Das Lachen. …" sowie ein lachendes Emoji hinzu.

Was Claire damit sagen wollte, lässt sich nicht eindeutig klären. Manche Fans interpretieren ihre Reaktion als freudige Zustimmung – als würde sie gemeinsam mit Law über das freudige Ereignis lachen. Andere hingegen deuten die Aussage als indirektes Dementi, nach dem Motto: Was Law da erzählt, sei kaum der Rede wert. Und dann gibt es noch jene, die vermuten, dass auch Claire selbst in einem möglichen Trolling-Scherz involviert sein könnte. Eindeutig ist an dem Statement jedenfalls nichts.

Tom Holland und Zendaya lernten sich beim Dreh zu "Spider-Man: Homecoming" kennen, das 2016 in die Kinos kam. Ihre Romanze bestätigten sie erst 2021 – und selbst das geschah eher indirekt. Seitdem hielten beide ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus und äußerten sich weder zu einer möglichen Verlobung noch zu anderen persönlichen Themen. Zendaya selbst hat in der Vergangenheit betont, dass sie niemandem Antworten auf Fragen zu ihrem Privatleben schulde. Tom hingegen bestätigte im Juni die Ehe mit Zendaya.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Getty Images Zendaya bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London

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Getty Images Zendaya (m.) mit ihren Eltern Claire Stoermer (l.) und Kazembe Ajamu Coleman (r.)