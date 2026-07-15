Tom Holland schwebt bei "Odyssee"-Premiere auf Wolke sieben

Bei der Weltpremiere von "Die Odyssee" am 14. Juli im AMC Lincoln Square Theater in New York City strahlte Tom Holland (30) über das ganze Gesicht. Der 30-Jährige schwärmte bei der Veranstaltung im Gespräch mit E! News davon, wie besonders es für ihn war, an der Seite von Lupita Nyong'o (43), Anne Hathaway (43) und Matt Damon (55) zu drehen – und das unter der Regie von Christopher Nolan (55). "Die Möglichkeit, die Lektionen zu lernen, die ich von den Titanen unserer Branche lernen konnte: Lupita, Annie, Matt und dann Christopher Nolan selbst – für einen jungen Schauspieler, die Gelegenheit zu bekommen, Teil von so etwas zu sein, ist so surreal", sagte er. Auf den Kinostart am 17. Juli freue er sich schon riesig: "Ich bin ehrlich gesagt gerade auf Wolke sieben."

In dem Epos spielt Tom den Telemachus, den Sohn von Damons Odysseus. Die Rolle stellte ihn vor einige Herausforderungen – doch dank Nolan am Regiestuhl sei das kein Problem gewesen. "Was Chris macht, ist, dass er ein unglaubliches Bild malt", lobte er den Regisseur und ergänzte: "Er baut diese wundervollen Welten auf und man muss einfach eintauchen. Für Nervosität bleibt keine Zeit." Auch sein Tempo am Set habe ihn beeindruckt: "Er dreht in einem Tempo, das seinesgleichen sucht, und ein Teil seiner Crew zu sein, ist einfach ein Vergnügen."

Toms Freundin Zendaya (29) ist ebenfalls Teil des Films – sie übernimmt die Rolle der Göttin Athena. Matt Damon verriet dem Magazin Elle, dass sie die Einzige am Set war, die von Nolan das Wort "perfekt" zu hören bekam. "Tom und ich waren davon besessen. Sie hat ein 'Perfekt' bekommen? Ich hab nicht mal ein 'Sehr gut' bekommen. Sie hat ein 'Perfekt'", erzählte er. Und weiter: "Er und ich haben uns für den Rest des Films darüber beschwert. 'Hast du heute irgendwas bekommen?' 'Nein, ich hab ein 'Gut – weiter so' bekommen.' 'Ja, ich auch.'" Damon schwärmte gegenüber dem Magazin zudem von den beiden als Paar: "Ich vergöttere sie und Tom zusammen – sie verdienen einander, sie sind die zwei liebenswertesten Menschen."

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Getty Images Tom Holland bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026