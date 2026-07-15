Ex Otto hat geheiratet: Mimi Fiedlers Reaktion spaltet Fans

Kaum war die Hochzeit von Otto Steiner (63) und Natalia Avelon (46) bekannt geworden, meldete sich auch Mimi Fiedler (50) zu Wort – und zwar auf eine Art, die ihre Fans spaltete. Die Schauspielerin postete ein Video auf Instagram, in dem sie den Frischvermählten zunächst herzlich gratulierte: "Ich möchte Natalia und Otto zu ihrer Hochzeit gratulieren. Auf jeden Fall freue ich mich, dass er eine so tolle Frau geheiratet hat", erklärte sie. Was folgte, war jedoch alles andere als ein gewöhnlicher Glückwunsch: Mimi spielte Ausschnitte ihrer eigenen Hochzeit mit Otto ein und kommentierte diese sarkastisch – mit besonderem Augenmerk auf das damalige Ehegelübde ihres Ex-Mannes.

Zu hören ist in dem alten Clip unter anderem, wie Otto ihr einst schwor: "Ich werde für dich da sein. Für immer. In guten wie in schlechten Tagen." Zwischen diese Aufnahmen schnitt Mimi spöttische Einspielungen von sich selbst. "Falls der Otto das nicht mehr weiß, wie das mit dem Gelübde geht und was das bedeutet in der Konsequenz, noch einmal das Video", sagte sie dabei. In den Kommentaren zeigten sich die Reaktionen gespalten: Viele Follower feierten ihren Humor, anderen ging die Aktion zu weit. Wenige Stunden später bat Mimi in ihrer Instagram-Story darum, ihr keine Nachrichten mehr zu dem Thema zu schicken, und betonte: "Ein bisschen Spaß muss sein." Die Gelegenheit sei einfach zu gut gewesen, erklärte sie.

Mimi und Otto waren sechs Jahre lang ein Paar und seit 2019 verheiratet, bevor die Schauspielerin im November 2023 die Scheidung einreichte. Im März 2025 wurde die Ehe offiziell geschieden. Zu diesem Zeitpunkt war Otto bereits mit Natalia Avelon zusammen. Die beiden heirateten am 1. Juli ganz im Stillen – erst danach wurde die Hochzeit öffentlich bekannt, als Bunte die Neuigkeit auf Social Media verkündete. Für die Schauspielerin, die sich längst nicht nur über ihre Filmrollen definiert, sondern auch als Autorin und öffentliche Person sehr nahbar auftritt, spielen Ehrlichkeit und klare Worte in Liebesdingen eine große Rolle – selbst dann, wenn ihre Art zu reagieren die Fans in zwei Lager teilt.

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Getty Images Mimi Fiedler 2016 in Hamburg

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Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon im September 2024

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Otto Steiner und Mimi Fiedler bei der Hochzeit von Guido Maria Kretschmer