Deuten Zendayas Outfits düstere "Spider-Man"-Wendung an?

Auf der Pressetour zu Spider-Man: Brand New Day sorgt Zendaya (29), die im Film MJ spielt, gerade für jede Menge Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen ihrer gewohnt spektakulären Auftritte. Ihr Stylist Law Roach hat die Schauspielerin diesmal fast ausschließlich in schwarze Outfits gesteckt, die zwar mit Spinnen-Accessoires und -Prints auf den Film abgestimmt sind, aber vor allem durch ihre Farbe auffallen. Fans spekulieren laut Kino.de bereits wild, dass die Farbwahl bewusst auf den Inhalt des Films anspielen könnte – und zwar auf den Tod einer beliebten Figur. Zendaya selbst goss gegenüber Qmusic noch Öl ins Feuer: Sie riet dem Publikum, Taschentücher mit ins Kino zu nehmen.

Doch nicht nur ein möglicher Serientod treibt die Fans um. Im Netz kursiert außerdem eine Theorie rund um den Venom-Symbionten, der in der Mid-Credit-Szene von "Spider-Man: No Way Home" versehentlich im MCU-Universum zurückblieb. In Fanvideos auf Instagram wird etwa spekuliert, dass der außerirdische Symbiont sich nicht nur an Peter, sondern auch an MJ heften könnte. Eine Nutzerin erklärt, der Symbiont übernehme Erinnerungen und Gedanken seiner vorherigen Wirte – so könne MJ möglicherweise wieder erfahren, wer sich hinter der Maske von Spider-Man verbirgt. Denn am Ende von "No Way Home" hatte sie sämtliche Erinnerungen an Peter verloren.

Ob diese Theorien zutreffen, bleibt abzuwarten. Fest steht bereits, dass der Film auch sonst einige Geheimnisse hütet: Tom Holland (30) verriet kürzlich, dass der eigentliche Hauptbösewicht des Films bisher noch nicht öffentlich bekannt ist. "Es ist weiterhin absolut geheim", so der Schauspieler. "Spider-Man: Brand New Day" läuft ab dem 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos.

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Getty Images Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day" in Paris

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, 15. Juni 2026

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ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"