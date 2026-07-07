Bixie ade? Zendaya überrascht mit langen Wellen auf Premiere

Mit einem komplett neuen Look hat Zendaya (29) am Montag, dem 6. Juli, auf dem Londoner roten Teppich zur Premiere von "The Odyssey" für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin verabschiedete sich von dem Bixie-Haarschnitt und überraschte stattdessen mit hüftlangen Wellen, die zu einem tief sitzenden, geflochtenen Dutt zusammengebunden waren. Dazu trug sie ein atemberaubendes Kleid des Modehauses Schiaparelli: Das bodenlange weiße Dress zeigte ein Bustier in Porzellan-Optik aus glasiertem Silikon mit Schnürdetails und einem Racerback, während der Rock aus silbernen und goldenen Fransen von innen beleuchtet wurde und so einen ganz besonderen Glanzeffekt erzeugte.

Das Kleid kam buchstäblich frisch vom Laufsteg, denn es war noch am selben Tag bei der Schiaparelli-Show zum Auftakt der Pariser Haute-Couture-Woche zu sehen, in der die Kollektion Herbst/Winter 2026/27 von Designer Daniel Roseberry präsentiert wurde. Zendayas Stylist Law Roach erklärte gegenüber dem Modekritiker Lyas, er sei extra am Vorabend nach Paris gereist, um die Show zu besuchen und das Kleid rechtzeitig zur Premiere zu bringen. Als Accessoires wählte Zendaya Chopard-Diamanten: eine Halskette mit einem 12,37-Karat-Diamanten sowie weiteren 76,11 Karat Diamanten in 18-karätigem Weißgold, dazu passende Ohrstecker aus der Chopard-Haute-Joaillerie-Kollektion. Abgerundet wurde der Look durch dezentes Make-up mit rosigem Blush, hellem Lidschatten und einem rosa Lippenstift sowie schwarzem Nagellack, wie das Magazin People berichtet.

Zendayas Friseurmeisterin Ursula Stephen hatte gegenüber Hypebae erklärt, dass die Entscheidung für den Bixie-Schnitt von Zendaya selbst ausgegangen sei. "Z wollte einen Schnitt, der zu ihrer natürlichen Textur passt und gleichzeitig vielseitig ist", sagte sie. Nun zeigt sich die Schauspielerin bei der Promo-Tour zu "The Odyssey" – in dem sie die Göttin Athena spielt – offenbar mit einem neuen Haarstyle. Zuletzt hatte Zendaya bei Auftritten im Zuge der Promo für "Spider-Man: Brand New Day" noch ihre kürzere Frisur getragen und dabei mit teils überraschenden Outfits von sich reden gemacht.

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Getty Images Zendaya bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London

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Getty Images Zendaya bei der Weltpremiere von "The Odyssey" 2026

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Getty Images Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day" im UGC Cine Cité Bercy in Paris, 24. Juni 2026