Nach Pressetour: Zendaya & Tom Holland genießen Dinner-Date

Nach Wochen auf dem roten Teppich haben sich Zendaya (29) und Tom Holland (30) eine Auszeit gegönnt. Das verheiratete Paar wurde jetzt in Greenwich in New York beim gemeinsamen Dinner-Date gesichtet. Die beiden besuchten dort ein Event von Gold House x OpenTable im japanischen Restaurant Wokuni – und zeigten sich dabei in edlen Looks, die für einen besonderen Abend zu zweit gemacht schienen. Wie Schnappschüsse, die Vogue vorliegen, zeigen, erschien Zendaya in einem tief ausgeschnittenen, voluminösen schwarzen Rohseidenkleid von Elie Saab (62) aus der Herbst-2026-Kollektion, kombiniert mit schwarzen Strumpfhosen und Pumps von Christian Louboutin. An ihrer Hand funkelten Verlobungs- und Ehering, dazu trug sie eine zarte goldene Uhr und Ohrringe. Tom setzte auf seine klassische Formel: marineblaues Strickoberteil über einem hellblauen Hemd, Jeans und schwarze Chelsea-Boots.

Der gemeinsame Abend war eine willkommene Pause von einem prall gefüllten Pressekalender. Die beiden werben derzeit gleichzeitig für gleich zwei Produktionen, in denen sie gemeinsam vor der Kamera standen: Christopher Nolans (55) episches Abenteuer "Die Odyssee", das an diesem Wochenende in die Kinos kommt, sowie Spider-Man: Brand New Day – ihr erstes gemeinsames Filmprojekt seit fast fünf Jahren. Auf dem roten Teppich zeigten sie sich zuletzt in aufeinander abgestimmten Outfits: Zendaya etwa in einem mit Fransen beschürzten Kleid von Christian Cowan (30), Tom in maßgeschneidertem Prada. Tom verriet der Presse zudem, dass Zendaya "es verdient, in einem schönen Restaurant zu essen" – was durch den Trubel aus Fotografen und Fans aber nicht immer leicht zu realisieren sei.

Dass Zendaya nach dem Pressetrubel Erholung braucht, hat die Schauspielerin bereits selbst angedeutet. In diesem Jahr bewirbt sie gleich mehrere große Projekte gleichzeitig – neben "Die Odyssee" und "Spider-Man: Brand New Day" steht zum Jahresende noch Dune: Part Three auf dem Plan. In "Die Odyssee" verkörpert sie die griechische Göttin Athena, an ihrer Seite sind unter anderem Anne Hathaway (43), Charlize Theron (50) und Lupita Nyong'o (43) zu sehen.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, Ehepaar

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, Juni 2026

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris