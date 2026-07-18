KI-Streifen fordert Christopher Nolans "Die Odyssee" heraus

Kurz vor dem großen Kinostart von Christopher Nolans (55) Epos "Die Odyssee" sorgt ein ganz anderes Projekt für Aufsehen: Das KI-Studio Fountain O hat einen Teaser zu seinem vollständig KI-generierten Film "Odysseus: The Fall" veröffentlicht – und das Timing ist alles andere als zufällig. Regisseur Ash Koosha hat den rund 135 Minuten langen Streifen komplett ohne echte Schauspieler, ohne reale Filmsets und ohne klassische Kameras produziert. Wie das Branchenblatt Variety berichtet, basiert die gesamte Produktion auf KI-generierten Modellen. Inhaltlich dreht sich der Film um die letzten Erinnerungen eines sterbenden Mannes, dessen Reise immer mehr zur persönlichen Abrechnung wird – eine deutlich düsterere Interpretation des antiken Odysseus-Stoffs.

Ash betont dabei, dass er trotz des KI-Einsatzes die kreativen Kernelemente selbst verantwortet: Drehbuch, Bilder und Stimmen sollen von ihm persönlich stammen. "Ein Werkzeug allein hat noch nie einen sehenswerten Film gemacht. Das gelingt nur Menschen mit etwas Wichtigem zu sagen", erklärte er. Er sehe sogar die Möglichkeit, dass sein eigener Film Zuschauer neugierig machen könnte, die anschließend auch Christophers Version sehen wollen. "Wir hoffen sehr, dass Christopher Nolans Film ein riesiger Erfolg wird", sagte er. Finanziell liegen die beiden Projekte dabei in völlig verschiedenen Welten: Während "Odysseus: The Fall" nur einen mittleren fünfstelligen Betrag gekostet haben soll, verschlingt Christophers Produktion laut Berichten rund 220 Millionen Euro. Einen Kino- oder Streamingdeal gibt es für den KI-Film bislang nicht – zu sehen ist er ausschließlich über die Website von Fountain O.

Dass Christophers "Die Odyssee" so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, überrascht kaum. Das Blockbuster-Projekt hat zuletzt weltweit für Schlagzeilen gesorgt, unter anderem mit einem fast zwölf Meter hohen und rund vier Tonnen schweren Trojanischen Pferd, das eigens als Requisite gebaut und sogar am New Yorker Times Square aufgestellt wurde. Unterdessen entfacht das Erscheinen von "Odysseus: The Fall" in Hollywood erneut eine Debatte darüber, welchen Platz KI-generierte Filme künftig in der Filmlandschaft einnehmen werden.

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026

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