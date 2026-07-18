Hat Anne Hathaway eine Chance auf Oscar nach "Die Odyssee"?

Anne Hathaway (43) sorgt mit ihrer neuen Rolle in Christopher Nolans (55) Fantasy-Epos "Die Odyssee" für mächtig Gesprächsstoff – und entfacht schon vor dem offiziellen Kinostart erste Oscar-Gerüchte. In dem fast dreistündigen Blockbuster spielt Anne die treue Penelope, die Ehefrau des von Matt Damon (55) gespielten Odysseus. Mehrere US- und australische Medien überschlagen sich bereits mit Lob für die Schauspielerin, während Kritiker und Fans auf X spekulieren, ob sie für ihre Performance bei den kommenden Awards ausgezeichnet werden könnte.

Besonders deutlich wird die Begeisterung an den Reaktionen der Filmkritiker. Erik Davis schwärmt auf X von einer "unglaublichen" Leistung von Anne in der Rolle der legendären Griechin, Nine.com.au bezeichnet Penelope als eine der stärksten Figuren ihrer gesamten Karriere. Auch Kinofans feiern die Darstellerin in den sozialen Medien. Ein X-Nutzer schreibt etwa, er sei sicher, dass Anne für "Die Odyssee" nominiert werde, ein anderer nennt ihre Darstellung "feurig und komplex, getragen von Trauer, Verlassenheit, Wut und schwindender Hoffnung, unterlegt von einer gewaltigen Liebe".

Insgesamt fällt das Echo auf "Die Odyssee" bislang äußerst stark aus. Auf Rotten Tomatoes kommt Christophers Verfilmung aktuell auf 96 Prozent und ist damit nach derzeitigem Stand sein bestbewerteter Film. Neben Anne wird auch Matt Damon für seine Darstellung des Odysseus gefeiert. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt außerdem Elliot Page (39), der in einer kleineren Rolle als Odysseus' Cousin Sinon zu sehen ist. Obwohl seine Besetzung im Netz teils heftige Reaktionen ausgelöst hatte, loben mehrere Stimmen gerade seinen kurzen, aber eindrucksvollen Auftritt. Eine Nutzerstimme auf X schrieb, Elliot bringe mit seiner Darstellung jeden Kritiker zum Schweigen.

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Getty Images Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Elliot Page bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square, London