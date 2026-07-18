Deshalb musste Mias Vater in "Plötzlich Prinzessin" sterben

Meg Cabot (59) hat jetzt über eine der größten Änderungen zwischen ihrer Buchreihe und dem Disney-Film Plötzlich Prinzessin gesprochen. Bei einem Auftritt in der Sendung CBS Mornings erklärte die Autorin, warum Mias Vater in der Verfilmung sterben musste, obwohl er in den Büchern am Leben ist. Die Schriftstellerin sprach darüber im Rahmen der Promo für die neue Graphic-Novel-Version ihrer Geschichte. Neben Anne Hathaway (43) und Julie Andrews (90) prägte vor allem die Familiengeschichte von Mia die Filmreihe entscheidend – und genau dort nahm Disney damals eine folgenreiche Änderung vor.

Der eigentliche Grund für den Tod von Mias Vater war eine ganz bestimmte Schauspielerin: Julie Andrews. "Sie haben mich angerufen und gesagt: 'Wir haben schlechte Neuigkeiten. Wir müssen den Vater in deinem Buch töten'", erinnert sich Meg in dem Interview. Als sie fragte, warum, bekam sie eine überraschende Antwort: "Wir haben eine Schauspielerin, die wir als Großmutter besetzen wollen, und sie ist eine wirklich großartige Schauspielerin, die seit einer Weile nichts mehr gemacht hat, und wir wollen ihr wirklich mehr Zeilen geben. Also werden wir den Vater töten und dieser Schauspielerin die Zeilen des toten Vaters geben." Als dann der Name Julie Andrews fiel, war für Meg die Sache sofort klar: "Tötet den Vater! Tschüss, Dad. Es ist Julie. Du bist raus."

Für Leser ihrer Bücher sei dieser Unterschied bis heute ein Thema, erzählte Meg weiter. Gerade junge Fans würden ihr immer wieder schreiben, sie habe in der Graphic Novel einen Fehler gemacht, weil Mias Vater dort wieder lebe. Dabei sei genau das die ursprüngliche Version der Geschichte. "Nein, in den Büchern lebt er tatsächlich", stellte die Autorin klar. Eine weitere Änderung betraf den Drehort: Statt in New York City, wo das Buch spielt, wurde in San Francisco gedreht – weil Regisseur Garry Marshall (†81) dort seine kleinen Enkelinnen besuchen wollte. Ob auch der dritte Teil der Reihe derart für Gesprächsstoff sorgt? Zumindest soll die Produktion bereits laufen.

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Rex Features / Rex Features / ActionPress Filmposter von "Plötzlich Prinzessin 2"

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Getty Images Meg Cabot, Autorin

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United Archives GmbH/ Action Press Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

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