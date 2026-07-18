Mit 19 schon reich: So viel kassiert Fußballer Lamine Yamal

Lamine Yamal (19) ist derzeit einer der größten Stars der WM 2026 – und das mit gerade einmal 19 Jahren. Mitten im Turnier feierte der spanische Flügelstürmer seinen Geburtstag und bewies dabei nicht nur auf dem Platz sein außergewöhnliches Talent. Doch wie viel hat der FC-Barcelona-Profi eigentlich auf dem Konto? Laut Celebrity Net Worth beläuft sich Lamines Vermögen bereits auf rund 15 Millionen US-Dollar (umgerechnet 13.130.252 Euro) – eine beeindruckende Summe für jemanden, der noch so jung ist.

Einen großen Teil seines Einkommens verdient Lamine durch seinen Vertrag mit dem FC Barcelona. Im Mai 2025 unterschrieb er einen neuen Sechsjahresvertrag, der ihm ein Jahresgehalt von rund 18 Millionen US-Dollar (umgerechnet 15.756.302 Euro) vor Steuern einbringt – hinzu kommen mögliche Leistungsboni. Durch diesen Deal landete er auf Platz zehn der bestbezahlten Fußballer der Welt laut Forbes. Dazu kommen lukrative Werbepartnerschaften mit Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami und UNICEF. Den größten Batzen spielt ihm jedoch sein Zehnjahresvertrag mit Adidas ein: Rund 34 Millionen US-Dollar (umgerechnet 29.761.904 Euro) soll der Sportartikelriese dem Ausnahmetalent dafür zahlen.

Dass Lamine heute in solchen Sphären unterwegs ist, hätte vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten. Er wuchs in Arbeitervierteln Barcelonas auf, als einziges Kind eines marokkanischstämmigen Malers und einer aus Äquatorialguinea stammenden Kellnerin, die sich trennten, als er drei Jahre alt war. Besonders seine Großmutter Fátima prägte ihn. "Die Erste, die nach Spanien kam, war meine Großmutter, die sich in den Bus aus Marokko schmuggelte und es nach Mataró schaffte", erzählte er im Podcast "Resonancia de Corazón con Jose Ramon de la Morena". Sie habe drei Schichten gearbeitet, damit sein Vater nachkommen konnte. Heute ist es Lamine selbst, der seiner Familie ein besseres Leben ermöglicht – darunter auch seinem kleinen Bruder Keyne. "Ich sehe meine Mutter glücklich, ich sehe, dass mein Bruder die Kindheit haben kann, die ich mir gewünscht hätte, und das ist das, was mich am glücklichsten macht", so der Kicker. Seinen Liebsten macht er auch auf andere Weise eine Freude: Freundin Inés García überraschte er zuletzt mit einem maßgefertigten Diamantcollier aus Roségold im Wert von rund 30.000 Euro.

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Getty Images Lamine Yamal, Fußballspieler

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Getty Images Lamine Yamal mit seinen Eltern

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Imago Lamine Yamal und seine Großmutter bei der Ballon-d’Or-Gala 2025