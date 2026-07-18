J.K. Simmons traf Tom Holland trotz gemeinsamer Filme nie

Zwei gemeinsame Filmauftritte, und doch haben sich die beiden nie persönlich getroffen: J.K. Simmons (71) und Tom Holland (30) standen zwar in gleich zwei Spider-Man-Produktionen vor der Kamera, begegnet sind sie sich dabei aber offenbar nie. Das verriet J.K. jetzt im Podcast "Happy Sad Confused". "Ich habe Tom Holland nie getroffen", gab der Oscarpreisträger offen zu, fügte aber schmunzelnd hinzu: "Ein reizender Typ, so wird mir gesagt."

J.K. spielt in den Marvel-Filmen J. Jonah Jameson, den cholerischen Chefredakteur des Daily Bugle, der Spider-Man in der Presse regelmäßig attackiert. Bekannt wurde er in der Rolle durch Tobey Maguires (51) Spider-Man-Trilogie der frühen 2000er Jahre. Überraschend tauchte er dann in der Mid-Credits-Szene von Toms Film "Spider-Man: Far From Home" aus dem Jahr 2019 wieder auf. 2021 folgte ein weiterer Auftritt in "Spider-Man: No Way Home" – und dennoch scheinen die beiden Schauspieler einander bis heute nicht begegnet zu sein.

Tom kehrt nun als Peter Parker in "Spider-Man: Brand New Day" zurück, Kinostart hierfür ist Ende Juli 2026. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich, und das Interesse ist enorm: Der Trailer knackte innerhalb von nur vier Tagen die Marke von einer Milliarde Aufrufen und stellte damit einen neuen Rekord für Filmtrailer auf. J.K. gewann einen Oscar für die Rolle des brutalen Musiklehrers Fletcher in dem Musikdrama "Whiplash" im Jahr 2014. Tom ist als Nächstes in Christopher (55) Nolans "Odyssee" zu sehen, an der Seite von Partnerin Zendaya (29) und weiteren hochkarätigen Hollywood-Namen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Holland und J.K. Simmons

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Getty Images Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Museum H'Art in Amsterdam, 17. Juni 2026

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Imago J.K. Simmons Bei der Premiere von "The Westies" in London