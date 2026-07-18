Insider sagen: Meghan soll Omid Scobie fallengelassen haben

Herzogin Meghan (44) soll den Kontakt zu einem ihrer engsten Verbündeten abgebrochen haben: Journalist Omid Scobie, der jahrelang exklusiv über sie und Prinz Harry (41) berichtete und als einer ihrer lautstärksten öffentlichen Unterstützer galt, soll von der Herzogin von Sussex fallengelassen worden sein. Das berichten nun mehrere Insider gegenüber Rob Shuters Substack Naughty But Nice. Und dem Vernehmen nach war es nicht Omid, der den Abstand suchte.

Ein Insider ist sich sicher: "Es gibt keine Möglichkeit, dass Omid gegangen ist. Meghan war seine größte Geschichte, sein Brot und Butter. Wenn jemand diese Beziehung beendet hat, dann nicht er." Eine weitere Quelle schloss sich dieser Einschätzung an: "Omid hat seine Karriere damit aufgebaut, über Meghan zu berichten. Von seiner größten Geschichte wegzugehen, macht keinen Sinn. Zur Seite gedrängt zu werden, schon." Ein dritter Insider sah das Zerwürfnis hingegen kommen und erklärte, Meghan habe ein "Muster" darin entwickelt, Menschen loszulassen: "Menschen sind unglaublich wertvoll, bis sie es nicht mehr sind. Sobald sie das Gefühl hat, bekommen zu haben, was sie braucht, kappt sie die Verbindung und schaut kaum noch zurück."

Omid Scobie hatte sich über Jahre einen Namen als engster medialer Begleiter der Sussexes gemacht. Mit seinem Buch "Finding Freedom" schrieb er eine Biografie über Meghan und Harry – obwohl er stets betonte, keine direkten Informationen von den beiden erhalten zu haben. Sein späteres Werk "Endgame" nahm die britische Monarchie ins Visier. Inzwischen hat er sich vom royalen Berichterstattungsalltag zurückgezogen und konzentriert sich auf TV-Projekte. Aktuell arbeitet er an der Serie "Royal Spin", die laut Insidern lose auf Meghans Erfahrungen in der Königsfamilie basieren soll. Im Mittelpunkt der Show steht eine amerikanische PR-Expertin, die einen Job am Buckingham Palace annimmt. "Der Plot ist nicht weit von Meghans Schilderungen dessen entfernt, was ihr beim Eintritt in die Königsfamilie passiert ist", so ein Insider, der die Hauptfigur als "durch und durch moderne Frau und Feministin" beschreibt – ganz ähnlich dem Bild, das Meghan von sich selbst zeichne.

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Collage: Getty Images, Instagram / scobiesnaps Collage: Links: Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney, Rechts: Omid Scobie, prominenter Royal-Experte

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Getty Images Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family