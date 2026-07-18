Vorwürfe: D4vds Ex stellt ihn wegen Celeste-Lügen zur Rede

Eine frühere Freundin des Sängers D4vd (21) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Aysia Collins behauptet laut TMZ, sie habe den Musiker auf seine angebliche sexuelle Beziehung mit der damals 13-jährigen Celeste Rivas angesprochen und ihn damit konfrontiert. D4vd, mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke, soll ihr daraufhin eingeredet haben, dass Celeste in Wirklichkeit 19 Jahre alt sei – und als Beweis dafür Unterlagen vorgelegt haben. Aysia sagt, sie habe seinen Angaben zunächst nicht geglaubt und weiter nachgebohrt, bis sie das Gefühl bekam, einen Freund grundlos zu belästigen, und schließlich aufgehört habe, die Sache zu hinterfragen.

Aysia erzählt, sie habe sich von D4vd manipuliert gefühlt, weil er sie mit diesen Unterlagen und seinen wiederholten Beteuerungen davon überzeugt habe, Celeste sei volljährig gewesen. Welche Form diese "Beweise" genau hatten, legt sie nicht offen. Bekannt ist: Im September wurde die stark verweste und zerstückelte Leiche von Celeste in dem Tesla des Sängers entdeckt. Gegen den Musiker wurden daraufhin schwere Anklagen erhoben, unter anderem wegen Mordes, kontinuierlichen sexuellen Missbrauchs eines Kindes unter 14 Jahren und unrechtmäßiger Verstümmelung von menschlichen Überresten. D4vd bestreitet die Vorwürfe und hat auf nicht schuldig plädiert. Bereits im Juni hatte Aysia ihn öffentlich als "Psychopathen" bezeichnet, der "alle in seinem Umfeld belogen und verraten" habe. Auch ein weiterer gemeinsamer Bekannter, Neo Langston, hat sich seit dem Fund der Leiche von dem Künstler distanziert.

D4vd hatte sich in den vergangenen Jahren mit melancholischem Indie-Pop und einer großen Präsenz auf Social Media eine treue Fangemeinde aufgebaut. Viele Fans erlebten den Musiker dort als nahbar und im ständigen Austausch mit seiner Community. Über sein privates Umfeld war bisher nur wenig bekannt, abgesehen davon, dass er einen engen Kreis junger Kreativer um sich scharte, zu dem auch Aysia zählte. Celeste bewegte sich ebenfalls in diesem Umfeld. Persönliche Einblicke in den Alltag des Sängers gab es vor allem über kurze Clips, Livestreams und gemeinsame Auftritte mit Freunden. Seit den schockierenden Enthüllungen und der Anklage ist es jedoch stiller um sein Privatleben geworden; frühere Wegbegleiter wie Aysia sprechen nun vor allem über ihre eigenen Erlebnisse mit ihm und ihre frühere Freundschaft.

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Imago D4vd bei den 2023 Streamy Awards in Century City

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Imago D4vd, Sänger

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Getty Images D4vd und seine Verteidigerin Marilyn Bednarski bei der Anklageverlesung in Los Angeles

Wie bewertet ihr, dass D4vd Aysia angeblich Dokumente zeigte, um Celestes Alter als 19 zu belegen? Klingt nach gezielter Manipulation – das wirkt alles andere als glaubwürdig. Harter Vorwurf, aber am Ende muss das Gericht klären, was dahintersteckt. Ergebnis anzeigen