Joel Courtney wird plötzlich zum neuen Romcom-Traummann

Joel Courtney schlägt ein neues Kapitel auf: Der The Kissing Booth-Star ist jetzt in der Romcom "40 Dates und 40 Nächte" als Hauptdarsteller zu sehen und übernimmt damit erstmals ganz klar die Rolle des romantischen Traummanns. An der Seite von Bailee Madison spielt er Mason, der Leah nach einem missglückten ersten Date trotzdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Die Liebeskomödie ist kostenpflichtig auf Prime Video verfügbar. Gegenüber Us Weekly erzählte Joel, dass er sich nach seinen Erfahrungen in der Netflix-Reihe bereit für diesen Schritt gefühlt habe. Dort habe er viel über den Aufbau von Romcoms und die besonderen Verbindungsmomente zwischen Figuren gelernt, was ihm nun bei seiner neuen Hauptrolle zugutekam.

Den Weg dorthin hat er sich nach eigener Aussage bewusst erarbeitet. Gegenüber Us Weekly erklärte Joel: "Ich blicke sehr gerne auf meine Zeit bei 'The Kissing Booth' zurück. Durch diese Filme habe ich viel über den Aufbau romantischer Komödien und die besonderen Momente zwischen den Figuren gelernt." Dass er dabei seinen Kolleginnen und Kollegen beim Verlieben zusehen durfte, habe ihm letztlich geholfen, selbst als Hauptdarsteller zu überzeugen. Für die Chemie auf der Leinwand sei außerdem von Vorteil gewesen, dass er und Bailee Madison sich bereits kannten. "Wir bewegten uns in denselben Kreisen und hatten viele gemeinsame Freunde", erzählte er.

Auch über die Arbeit am Set sprach Joel offen und gab Einblicke in die Dynamik hinter den Kulissen. Besonders wichtig seien für ihn die Proben mit Regisseur Andy Delaney gewesen. Vor allem eine Szene auf dem Sofa, in der sich die verspielte Freundschaft von Leah und Mason spürbar verändert, hätten sie intensiv vorbereitet. Eine turbulente Apothekenszene sei dagegen stark von Improvisation geprägt gewesen. Joel lobte zudem Autorin Sarah Howard für ihre fein gezeichneten Figuren und erklärte gegenüber Us Weekly, der Film erinnere ihn an die charmanten Liebeskomödien der frühen 2000er-Jahre.

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Getty Images Joel Courtney, Schauspieler

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Tara Ziemba/Getty Images Bailee Madison, Schauspielerin

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Getty Images Jacob Elordi, Joey King und Joel Courtney von "The Kissing Booth"