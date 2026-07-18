So offen spricht Mandy Moore über ihren Körperwandel

Mandy Moore (42) zeigt sich ungeschminkt und voller Offenheit: Die Sängerin und Schauspielerin teilte kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie vor dem Spiegel die lose Haut an ihrem Bauch zeigt. "Nach 3 Kindern in 3 1/2 Jahren ist das mein Körper ... lose Haut und allem Drum und Dran", schrieb sie dazu. Im nächsten Clip ist Mandy dann beim Klimmzugtraining im Fitnessstudio zu sehen – mit einer klaren Botschaft: "Ich bin auch super tollpatschig und kein geborenes Sporttalent, aber ich bin entschlossen, langfristig stärker zu werden."

Die Mutter von drei Kindern hatte bereits im Juni in einem Auftritt im Podcast "Not Skinny But Not Fat" von Amanda Hirsch offen über die körperlichen und emotionalen Folgen ihrer schnell aufeinanderfolgenden Schwangerschaften gesprochen. Auf die Frage, ob die drei Geburten in so kurzer Zeit ihren Tribut gefordert hätten, antwortete sie: "Emotional erhole ich mich noch immer." Gleichzeitig betonte sie aber auch, dass es ihr während der Schwangerschaften vergleichsweise gut gegangen sei: "Ich bin froh, dass mir die Schwangerschaften energetisch sehr leichtgefallen sind. Ich hatte keinerlei postpartale Symptome und so, also war meine Reise alles in allem relativ unkompliziert."

Mandy teilt sich ihre drei Kinder Gus, Ozzie und Lou mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (40), dem Frontmann der Band Dawes. Die beiden sind seit 2018 verheiratet. Anlässlich des Muttertags im Mai 2025 – ihrem ersten als Mutter von drei Kindern – veröffentlichte die Schauspielerin auf Instagram eine rührende Botschaft über die Mutterschaft: "Mutter zu sein ist das größte Geschenk meines Lebens, und obwohl man nie aufhört, sich zu sorgen, zu stressen oder zu planen, überwiegt die stille, unverkennbare Freude über alles andere." Damit zeigt Mandy nicht nur ihren Körperwandel offen, sondern auch, wie eng für sie die Themen Familie, Belastung und Dankbarkeit zusammenhängen.

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Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin und Sängerin

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Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihren Söhnen, Februar 2025

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Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder

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