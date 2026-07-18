Nach Megxit-Rückzug: Planen Harry und Meghan ein Comeback?

Kehren Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) dem Leben in den USA den Rücken? Laut einem Bericht der Daily Mail soll das Paar, das 2020 im Zuge des sogenannten Megxits ins amerikanische Montecito zog, eine Rückkehr nach Großbritannien in Betracht ziehen. Demnach soll ein Haus in Portugal als Zwischenstation dienen – und der Weg dorthin scheint bereits geebnet: Anfang Juli reiste die Familie in das Vereinigte Königreich, wo sie König Charles (77) und Königin Camilla (79) zu einem Tee in Highgrove trafen. Für Prinz Archie (7) und seine kleine Schwester Prinzessin Lilibet (5) war es die erste Begegnung mit ihrem Großvater seit vier Jahren.

Ein Vertrauter Harrys schilderte der Daily Mail, dass sich Harry in Amerika zunehmend unwillkommen fühle. "Der amerikanische Traum ist für sie nicht mehr das, was er einmal war", zitiert das Blatt eine Quelle aus dem Umfeld des Herzogs. Bemerkenswerterweise soll auch Meghan hinter dem möglichen Sinneswandel stehen. "Meghan ist voll und ganz dabei, Harrys englische Seite wiederzuentdecken und enge Bande zu knüpfen", heißt es weiter. Das Haus in Portugal, das Berichten zufolge noch nicht vollständig fertiggestellt ist und von Soho House eingerichtet werden soll, wird demnach als Sprungbrett in Richtung England gesehen. Eine sofortige oder dauerhafte Rückkehr sei laut der Daily Mail jedoch nicht geplant.

Das Treffen in Highgrove galt als ein wichtiges Signal: Die Kinder hätten zwar per Videoanruf bereits eine Beziehung zu ihrem Großvater gepflegt, seien aber von der persönlichen Begegnung begeistert gewesen, berichtete eine Quelle gegenüber der Daily Mail. Harry soll außerdem im September für eine weitere Wohltätigkeitsveranstaltung nach Großbritannien zurückkehren. Dabei wird offenbar auch ein weiteres Treffen mit König Charles erwartet. Das Paar selbst hat sich bislang nicht offiziell zu den Berichten geäußert – ein Sprecher der Sussexes reagierte auf eine Anfrage von Page Six zunächst nicht.

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem achten Hochzeitstag

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern