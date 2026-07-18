Nicole Kidman: Seltener Familienausflug mit ihrer Schwester

Sommer, Sonne und jede Menge Familienzeit: Nicole Kidman (59) genießt aktuell einen luxuriösen Kurztrip an die italienische Riviera. Die Schauspielerin wurde in Portofino gesichtet, wo sie am Donnerstag auf eine edle Yacht stieg, um den 55. Geburtstag ihrer jüngeren Schwester Antonia zu feiern, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Mit an Bord waren unter anderem Antonias Ehemann Craig Marran, ihre gemeinsame Tochter Sybella Hawley sowie der enge Familienfreund Dr. Rick Abramson. Gemeinsam wollte die Truppe vor der traumhaften Kulisse Liguriens einen entspannten Tag auf dem Wasser verbringen – ganz ohne große Hollywood-Inszenierung, aber mit viel Dolce Vita.

Schon vor dem Yachtausflug hatte Nicole einen echten Jetset-Tag hingelegt: Nur wenige Tage zuvor tauchte sie in London beim Tennisturnier Wimbledon auf und mischte sich dort im Royal Box unter prominente Gäste wie Modeikone Anna Wintour (76). In Portofino zeigte sich die Oscarpreisträgerin hingegen deutlich lässiger: Sie kombinierte ein gestreiftes Hemd als Strand-Cover-up zu weißen Jeansshorts, weißen Sneakern und Baseballcap, dazu eine geflochtene Designertasche und schmale Sonnenbrille. Ihre Töchter Sunday Rose (18) und Faith (15), die sie mit ihrem Ex-Mann Keith Urban (58) hat, waren bei dem Familienausflug offenbar nicht dabei, dafür mischte Nichte Sybella bei dem Geburtstagsgetümmel mit. Nachdem die Familie durch die malerischen Gassen des Küstenortes gebummelt war, gehörte Nicole zu den Ersten, die das Boot betraten und sich schließlich neben ihre Schwester auf dem Sonnendeck niederließen.

Die entspannte Auszeit in Italien fällt in eine Phase großer Veränderungen im Privatleben der Schauspielerin. Nach 19 Jahren Ehe hatte Nicole im vergangenen Herbst die Scheidung von Keith eingereicht, die Anfang dieses Jahres rechtskräftig wurde. Seitdem koordiniert die vierfache Mutter ihre Zeit zwischen Filmprojekten, Auftritten bei Events und Reisen mit ihren Liebsten. Parallel kursieren seit einigen Wochen Gerüchte, sie würde einen hochkarätigen Geschäftsmann daten, wobei sich das Paar dem Vernehmen nach noch sehr bedeckt hält. "Wir haben erfahren, dass sich die Beziehung in den letzten Monaten still und leise entwickelt hat und die beiden die Sache äußerst diskret und weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus halten", berichtete ein Insider gegenüber DeuxMoi.

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Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Schwester Antonia

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Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin

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Imago Anna Wintour, Nicole Kidman und Sienna Miller in der Royal Box vor dem Herrenfinale in Wimbledon, London, 12. Juli 2026.