So unspektakulär begann Gustav Schäfers Liebesgeschichte

Wie haben sich eigentlich Tokio Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) und seine Ehefrau Linda kennengelernt? Diese Frage hat der Musiker jetzt bei Instagram beantwortet. Im Rahmen eines Q&As mit seinen Followern gewährte der Musiker, der ansonsten sein Privatleben eher aus der Öffentlichkeit heraushält, einen seltenen Blick in seine Liebesgeschichte – und die begann tatsächlich ziemlich bodenständig. "Unser Kennenlernen war eigentlich total unspektakulär", schrieb der 37-Jährige selbst dazu.

Zu einem Foto der gemeinsamen Anfänge erklärte Gustav: "Neben Lindas Büro gab es einen kleinen Imbiss, den ein Freund von mir geführt hat. Ich habe ihn dort besucht, während Linda gerade Mittag gegessen hat. Also bin ich einfach zu ihr gegangen, habe mich vorgestellt und wir sind ins Gespräch gekommen." Und falls sich die Fans nun fragen sollten, ob Linda damals wusste, wen sie da gerade kennenlernte, lieferte der Drummer die Antwort gleich mit: "Und bevor ihr fragt: Nein, sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich Mitglied von Tokio Hotel bin." Das Kennenlernen fand demnach im Jahr 2012 statt. Außerdem teilte Gustav ein Hochzeitsfoto, auf dem seine Bandkollegen Bill Kaulitz (36), Tom Kaulitz (36) und Georg Listing (39) zu sehen sind.

Vor vier Monaten gab Gustav bei Let's Dance noch mehr private Einblicke. Im RTL-Interview verriet er sein Rezept für eine glückliche Ehe. Seine Beziehung zu Linda sei bis heute "ganz besonders". Gleichzeitig machte er klar, dass Liebe kein Selbstläufer ist: "Eine Beziehung ist ganz viel Arbeit, ganz viel Kommunikation, ganz viel Zuhören. Es ist ein 24-Stunden-Job, wenn man es so möchte." Und wenn es mal hakt, setzte der Drummer auf Reparieren statt Wegwerfen: "Vielleicht einfach mal hinsetzen und drüber reden und vielleicht auch reparieren, bevor wir gleich alles wegschmeißen!"

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Instagram / gustavschaefer Gustav, Tochter Lotti und Ehefrau Linda Schäfer

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Imago Gustav Schäfer, Schlagzeuger von Tokio Hotel

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Instagram / gustavschaefer Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer und seine Frau Linda

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