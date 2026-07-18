Darum hält Matt Damon eisern an dieser Familienregel fest

Matt Damon (55) feiert seinen großen Kinoabend mit der ganzen Rasselbande: Zur London-Premiere von Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey" erschien der Hollywoodstar nicht allein, sondern mit Ehefrau Luciana (49) und all ihren Töchtern an seiner Seite. Wie People berichtet, hatte Matt seine Familie extra mit nach England genommen, obwohl der Dreh und die Promo-Reisen für den Odysseus-Streifen zuvor extrem lang und kräftezehrend gewesen waren. Gerade deshalb wollte der Schauspieler diesen besonderen Moment unbedingt mit seinen Liebsten teilen – und bekam prompt die wohl schönste Belohnung des Abends von einer seiner Töchter. Nach der Vorstellung soll eines der Mädchen ihm gesagt haben, sie sei stolz auf ihn – ein Satz, den Matt eigenen Worten nach so noch nie von ihr gehört hat.

Im Gespräch mit People schwärmte Matt davon, wie sehr ihn dieses Lob berührt habe. "In diesem Moment dachte ich: Ich bin zufrieden. Es hat sich alles gelohnt." Der 55-Jährige erklärte, dass seine Familie für "The Odyssey" viele Entbehrungen in Kauf nehmen musste: Er sei über einen längeren Zeitraum für den Dreh weg gewesen, Luciana und die Kinder hätten ihn nur gelegentlich am Set besuchen können. Umso mehr genießt der Oscarpreisträger jetzt die gemeinsame Zeit auf der Pressetour. Besonders amüsant: Ausgerechnet dieselbe Tochter hatte früher im selben Magazin ordentlich über seinen Fantasyfilm "The Great Wall" hergezogen und ihn mit den Worten aufgezogen, an dem Streifen sei "nichts Großartiges" gewesen. Diesmal läuft es ganz anders – die Kinonacht in London wird zum echten Familienfest.

Damit solche Momente überhaupt möglich sind, halten Matt und Luciana seit Jahren eisern an einer klaren Familienregel fest: Mehr als zwei Wochen am Stück wollen sie nie voneinander getrennt sein. Wie der Schauspieler in Interviews mit CBS News und E! News erzählte, hatte das Paar diese Vereinbarung schon früh in der Beziehung eingeführt, um den turbulenten Hollywood-Alltag mit dem Familienleben zu verbinden. Matt betont immer wieder, wie sehr ihm das hilft, trotz Drehs an fernen Orten präsent zu bleiben. Die Familie lebte lange in Los Angeles, zeitweise sogar in unmittelbarer Nachbarschaft zu Kumpel Ben Affleck (53), zog dann aber nach New York zurück. Egal ob in Kalifornien oder in Brooklyn: Im Mittelpunkt steht für den vierfachen Girl-Dad nach eigenen Aussagen immer dasselbe – möglichst viel gemeinsame Zeit.

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Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso mit ihren Töchtern bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026

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Imago Luciana Barroso, Matt Damon und Isabella Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York