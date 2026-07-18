Nach Casting-Kritik: Lupita Nyong'o glänzt in "The Odyssey"

Lupita Nyong'o (43) hat dieser Tage allen Grund zum Strahlen – denn die Kritiken für ihre Performance im neuen Christopher Nolan (55) Film "The Odyssey" hätten kaum besser ausfallen können. Lupita verkörpert im Epos die sagenumwobene Helena von Troja sowie deren Schwester Klytaimnestra, zwei der Schlüsselfiguren der antiken Geschichte. Das Magazin Esquire bezeichnete es als einzige "Ungeheuerlichkeit" des Castings, dass Lupitas Rolle schlichtweg zu klein geraten sei. Das Portal RogerEbert.com nannte Nolans Besetzungsentscheidung "nicht nur vertretbar, sondern inspirierend", und die Financial Times lobte Lupitas Auftritt als "lebendig und kraftvoll" – verbunden mit dem Wunsch nach noch mehr Leinwandzeit für die Schauspielerin. Dabei hatte Lupitas Besetzung im Vorfeld für viel Kritik gesorgt.

Auf der Plattform X meldeten sich konservative Kommentatoren wie Matt Walsh zu Wort und behaupteten, niemand sehe in der gebürtigen Kenianerin die "schönste Frau der Welt", obwohl Helena von Troja im Mythos als beispiellose Schönheit gilt. X-Eigentümer Elon Musk (55) stimmte Walsh mit einem kurzen "True" zu und löste damit Widerspruch bei Promis wie Alec Baldwin (68) und Jimmy Kimmel (58) aus. In einem Gespräch mit dem Magazin Elle ließ sich Lupita davon unbeeindruckt: Sie betonte, sie unterstütze voll und ganz Christophers Vision und das Anliegen des Films. "Unser Cast ist repräsentativ für die Welt", stellte die Schauspielerin klar und erklärte außerdem: "Ich verbringe meine Zeit nicht damit, mir eine Verteidigung zu überlegen. Die Kritik wird existieren, ob ich mich damit befasse oder nicht."

Die Kritiken für "The Odyssey" können sich aber auf jeden Fall sehen lassen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes hat der Film nach über 60 Rezensionen einen Score von beeindruckenden 96 Prozent erreicht und übertrifft damit sogar Christophers gefeiertes Werk "The Dark Knight". Für die Schauspielerin, die schon für ihre Rolle im Historienfilm "12 Years a Slave" aus dem Jahr 2013 den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hat, ist der Hype um ihre neue Rolle ein weiterer Höhepunkt in einer internationalen Karriere.

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Getty Images Lupita Nyong'o bei der Weltpremiere von "The Odyssey" auf dem roten Teppich in London, 6. Juli 2026

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Imago Matt Damon in einer Szene aus Christopher Nolans "The Odyssey" (2026)

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026