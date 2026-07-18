P. Diddy in Haft: Seine Töchter setzen ein klares Zeichen

Trotz der Verurteilung ihres Vaters versuchen Jessie und D'Lila Combs, die 19-jährigen Zwillingstöchter von Sean "Diddy" Combs (56), ihr eigenes Leben zu leben – und sprechen jetzt in einem seltenen Interview darüber. Gegenüber Entertainment Tonight machten die beiden deutlich, dass sie sich nicht durch den Skandal rund um ihren Vater definieren lassen wollen. "Die Leute begreifen nicht, dass, nur weil er unser Vater ist, seine Presse seine eigene Presse ist. Unsere Presse ist unsere eigene Presse", erklärte D'Lila. "Die Leute verstehen nicht, dass wir auch Individuen sind – es ist getrennt, also habe ich keine Angst vor der Öffentlichkeit."

Jessie und D'Lila betonen, dass sie sich trotz der schwierigen Umstände nicht aufhalten lassen. "Wir haben das nie zugelassen, uns zu stoppen", so Jessie im Interview. "Wir müssen weitermachen, und ehrlich gesagt hat es uns nur noch mehr angetrieben, härter zu arbeiten." Beide Schwestern sagen, es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut. Außerdem reagierten sie auf Kritik an ihrem neu angekündigten Modelabel: "Wir wollten seit vielen, vielen Jahren eine Modemarke haben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil wir erwachsen werden und 19 Jahre alt sind, nicht mehr in der Schule sind und zu eigenständigen jungen Frauen werden", stellte D'Lila klar.

Diddy, der 2025 in zwei Anklagepunkten wegen Förderung der Prostitution schuldig gesprochen wurde, verbüßt derzeit eine vierjährige Haftstrafe. Trotz seiner Inhaftierung halten Jessie und D'Lila engen Kontakt zu ihm – und holen sich sogar Rat in Sachen Mode. "Er gibt die besten Ratschläge. Im Bereich Kleidung kennt er sich sehr, sehr gut aus", sagte Jessie. "Wir fragen ihn ständig, er ist immer für uns da und gibt uns immer die richtigen Antworten." Auch als Vater stellt Jessie ihm ein gutes Zeugnis aus: "Er war sehr fokussiert darauf, für seine Familie ein besserer Mensch zu werden. Er ist ein toller Vater." Diddy hat insgesamt sieben Kinder. Jessie und D'Lila sind zwei seiner Töchter mit der 2018 verstorbenen Kim Porter (†47).

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Getty Images P. Diddys Töchter Jessie und D’Lila im Juli 2023

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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Instagram / the_combs_twins P. Diddys Töchter Jessie und D'Lila