Luke Wilson erlebt Horror-Moment in defektem Aufzug

Eine ganz besondere Horrorerfahrung hat Luke Wilson (54) jetzt öffentlich gemacht. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Natürlich Blond", war am 6. Juli gemeinsam mit Regisseur Wes Anderson (57) und Hollywood-Regisseur James L. Brooks bei einer Jubiläumsvorführung des Films "Durchgeknallt" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Nach dem Event stiegen die beiden – zusammen mit neun weiteren Personen – in einen Aufzug. Doch der blieb auf halbem Weg stecken. Die Gruppe saß eine Stunde lang in dem Metallkasten fest.

Was in dieser Stunde im Aufzug in Luke vorging, hat er gegenüber Digital Spy geschildert. Die Hitze im Fahrstuhl ließ ihn düstere Gedanken hegen: "Es wurde heiß und ich sagte es nicht laut, aber ich dachte: 'Was, wenn es einen Brand gibt?'", so der Schauspieler. Erleichterung brachten schließlich die Einsatzkräfte der Feuerwehr – wenngleich Luke leicht überrascht über ihr gemächliches Vorgehen war: "Ich dachte: 'Leute, ich hätte da gerne etwas mehr Abenteuerstimmung und Tempo erwartet.' Aber sie haben einen tollen Job gemacht! Sie haben uns rausgeholt." Der Aufzug hatte übrigens bereits vor der Veranstaltung Probleme bereitet. Luke hatte das Gebäude daher bei seiner Ankunft über die Treppe betreten. Als er und die anderen nach dem Event wieder einzusteigen versuchten, schien der Lift repariert – ein Trugschluss, wie sich herausstellte.

Das turbulente Aufzugserlebnis kam zu einem besonderen Zeitpunkt im Leben des Schauspielers. Kurz zuvor war Luke zum ersten Mal Vater geworden: Gemeinsam mit seiner Partnerin Kendall Yates begrüßte er eine Tochter auf der Welt. Bei einem Pressetermin in Kalifornien zu seiner neuen Netflix-Serie "The Hawk" brachte das Paar das Baby bereits mit und stellte es Freunden und Kollegen vor.

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Getty Images Luke Wilson bei der Premiere von Netflix’ "The Hawk" im Directors Village in Los Angeles

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Getty Images Wes Anderson, Regisseur

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Getty Images Luke Wilson bei der 93. Hollywood Christmas Parade 2025

Wie findet ihr Lukes Reaktion im steckengebliebenen Aufzug? Total nachvollziehbar – bei der Hitze denkt man schnell an Worst-Case-Szenarien. Übertrieben – so tragisch war die Situation nicht. Ergebnis anzeigen