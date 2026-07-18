Matt Damons Töchter akzeptieren endlich "The Odyssey"-Bart

Für seine Rolle als Odysseus in Christopher Nolans (55) Neuverfilmung von Homers Epos "The Odyssey" ließ Matt Damon (55) einen mächtigen Bart wachsen – und erntete dafür zunächst alles andere als Begeisterung. Bei der Londoner Premiere des Films verriet der Schauspieler gegenüber Entertainment Tonight, dass seine vier Töchter Alexia, Isabella, Gia und Stella von dem neuen Look ihres Vaters anfangs gar nicht angetan waren. Besonders während der Wachstumsphase war der Widerstand groß: "Während wir ihn wachsen ließen, mochten sie ihn überhaupt nicht", so Matt. Erst als die Mädchen ihn im fertigen Film auf der Leinwand sahen, änderte sich ihre Meinung. "Danach waren sie damit einverstanden", erzählte er.

Gegenüber dem Magazin People schwärmte Matt bei der Premiere außerdem von einem ganz besonderen Familienmoment. Denn der Dreh war für seine Töchter, die er gemeinsam mit seiner Frau Luciana (49) hat, mit einigen Opfern verbunden. "Sie mussten für diesen Film auch viel auf mich verzichten. Ich war eine Weile weg, sie haben mich besucht, aber es war viel. Es war ein sehr langer, sehr kräftezehrender Dreh", so der Schauspieler. Umso bewegender war deshalb die Reaktion einer seiner Töchter, nachdem sie den fertigen Film gesehen hatte. "Sie sah 'The Odyssey' und am Ende wandte sie sich zu mir und sagte: 'Papa, ich bin stolz auf dich.' So etwas hat sie noch nie gesagt, weil wir normalerweise viel Spaß miteinander treiben", erzählte Matt weiter. "In diesem Moment dachte ich: Es hat sich alles gelohnt."

In "The Odyssey", der am 17. Juli in die Kinos kommt, spielt Matt die Hauptrolle des Odysseus. Neben ihm sind unter anderem Zendaya (29) als Athena, Tom Holland (30) als Telemachus, Anne Hathaway (43) als Penelope und Robert Pattinson (40) als Antinous zu sehen. Matt ist seit 2005 mit Luciana Barroso verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen drei gemeinsame Töchter hervor. Lucianas älteste Tochter Alexia aus einer früheren Beziehung gehört ebenfalls zur Familie, sodass Matt insgesamt vier Töchter großzieht.

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Imago Luciana Barroso, Matt Damon und Isabella Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York

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Getty Images Luciana Barroso, Matt Damon und Isabella Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London