Scheidung: Chiara Ferragni und Fedez streiten immer noch

Im April wurde bekannt, dass sich Chiara Ferragni (37) und Fedez (34) nach sechs Jahren und zwei gemeinsamen Kindern scheiden lassen. Doch trotz ihrer Trennung ist das Thema für die Influencerin und den Musiker noch lange nicht abgeschlossen – stattdessen streiten sie sich immer noch um Einzelheiten ihrer laufenden Scheidung. "Bisher gibt es keine Einigung zwischen den Eheleuten, insbesondere hinsichtlich einer angeblichen annähernd gleichberechtigten Unterbringung des Nachwuchses", bezieht Chiaras Anwältin nun Stellung, wie das italienische Magazin Il Messaggero berichtet. Die Verhandlungen würden nach wie vor andauern.

Anfang des Jahres gab Fedez bekannt, dass seine Ehe mit Chiara gescheitert ist. "In dieser Beziehung haben wir eine Krankheit durchgemacht, drei schwierige Jahre, die wir leider nicht überstanden haben, erklärte der 34-Jährige in einem Interview mit dem italienischen Sender Rai2. Damals hörte es sich noch so an, als würde es kein böses Blut zwischen ihnen geben. "Chiara wird immer die Mutter meiner Kinder sein und immer die wichtigste Frau in meinem Leben", betonte Fedez. Doch das Noch-Ehepaar soll sich aktuell vor allem um das Sorgerecht für ihre beiden gemeinsamen Kinder Leone (6) und Vittoria streiten.

Die Krise der beiden deutete sich bereits einige Zeit vor ihrer Trennung an. Beispielsweise teilte die Bloggerin letztlich Ende des vergangenen Jahres ein Foto mit Fedez. Außerdem äußerte sich Chiara in einigen Interviews etwas fragwürdig zu ihrem Ehemann. "In der Vergangenheit war er an vielen Wochenenden nicht da. Zu anderen Zeiten ist er da", erklärte sie beispielsweise gegenüber dem italienischen Magazin Corriere della Sera. Chiara und Fedez waren seit 2016 ein Paar und heirateten zwei Jahre später im großen Stil in Noto auf Sizilien. Vor den Krisengerüchten und ihrem Liebes-Aus galten sie als absolutes Traumpaar.

Getty Images Fedez im November 2021

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, ihr Mann Fedez mit ihren Kindern Vittoria und Leone

