Forsthaus-Gewinner Leon Content macht seine Beziehung publik

Leon Content (25) zeigt der Welt sein Liebesglück: Auf Instagram macht der Forsthaus Rampensau Germany-Gewinner jetzt öffentlich, dass er vergeben ist. In mehreren neuen Posts teilt Leon innige Schnappschüsse mit seinem Partner, auf denen sich die beiden küssen. Unter einen der Beiträge schreibt der 25-Jährige schlicht, aber eindeutig: "Ich liebe dich." In einem anderen schwärmt er von seinem Partner als seiner "liebsten Person" – zur Freude seiner Community, die ihm zahlreich zu seinem Liebesglück gratuliert.

Die Fotoreihe zeigt das Paar in ganz unterschiedlichen, aber immer sehr privaten Momenten. Mal sitzen die beiden eng umschlungen am Wasser, mal liegen sie entspannt mit dem Hund auf der Couch, mal stehen sie küssend vor dem Spiegel im Fahrstuhl. In den Kommentaren häufen sich Herz-Emojis und Glückwünsche, viele Follower freuen sich darüber, dass Leon seine Beziehung nun so offen präsentiert. Über seinen Partner verrät der Netzstar bisher allerdings kaum Details – bisher ist nur bekannt, dass er Lucas heißt.

Leon hatte seine Fans schon in der Vergangenheit immer wieder an seinem Leben teilhaben lassen – nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch im Reality-TV. Zusammen mit Gina Beckmann (26) gewann er die dritte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" und sicherte sich so eine Siegprämie von 25.000 Euro. Gegenüber Promiflash hatte er im Anschluss an das Format erklärt, mit dem Geld überlegt umgehen und zunächst abwarten zu wollen, bis die Prämie auf seinem Konto eingegangen ist.

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Instagram / leon.content Leon Content mit seinem neuen Partner Lucas, Juli 2026

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Instagram / leon.content Leon Content und Freund Lucas, Juli 2026

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Joyn Leon Content und Gina Beckmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

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