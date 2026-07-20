Dieses Buch enthüllt die wahren Warnzeichen bei Meghan

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) stehen wieder im Fokus – diesmal nicht wegen eines neuen Interviews, sondern wegen eines brisanten Buches. Autorin Catherine Mayer seziert darin laut Daily Mail, warum Meghan schon bei ihrem Einzug in die Royal Family 2018 zum Scheitern verurteilt gewesen sein soll. Von ihrer kalifornischen Herkunft über ihre offene Art bis hin zu Harrys Trauma rund um Mutter Diana (†36): Harry habe immer wieder Parallelen zu seiner Mutter Prinzessin Diana gesehen und Meghan vor ähnlichen Kräften aus Palast und Medien schützen wollen. Laut Catherine lagen die Warnsignale auf der Hand, lange bevor das Paar 2020 nach Kalifornien auswanderte und sich von den royalen Pflichten zurückzog, wie sie jetzt in ihrem Werk erklärt.

In dem Buch, aus dem die britische Presse ausführlich zitiert, beschreibt Catherine, wie Meghans direkte, emotionsbetonte Art mit den strengen Palastregeln kollidiert sein soll. Die frühere Suits-Darstellerin habe aus Kalifornien eine Kultur des offenen Fühlens und Umarmens mitgebracht – etwas, das im steifen Hofprotokoll als zu laut und zu auffällig wahrgenommen worden sei. Schon während einer Reise nach Südafrika sprach Meghan im ITV-Interview mit Tom Bradby (59) ungewöhnlich offen über den Druck: "Vielen Dank, dass Sie fragen, weil nicht viele Leute gefragt haben, ob es mir gut geht", sagte sie damals. Und weiter: "Es reicht nicht, etwas nur zu überstehen. Man muss aufblühen, man muss glücklich sein." Worte, die laut Catherine das Königshaus erschütterten – und mit dafür gesorgt haben sollen, dass aus dem später viel diskutierten "Megxit" schließlich der Abschied zurück nach Kalifornien wurde.

Auch eine Szene mit Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) greift Mayer auf: Meghan erzählte dort, sie sei bei einem Treffen barfuß und in zerrissenen Jeans gewesen und habe gemerkt, dass ihre herzliche Art ungewohnt wirkte. "Ich war schon immer ein Mensch, der andere umarmt", sagte sie in der Netflix-Produktion. Meghan und Harry leben heute mit ihren zwei Kindern in Kalifornien, nachdem sie sich 2020 aus dem engeren Kreis der Royals zurückgezogen hatten.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Getty Images Ein Paar trifft am Bondi Beach zu einem Termin mit Ersthelfer-Freiwilligen ein

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022