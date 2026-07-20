Über 600 Millionen: Dieses Spice Girl verdient am meisten

Die Spice Girls gehören noch immer zu den erfolgreichsten Girlgroups aller Zeiten – und das gilt offenbar auch in finanzieller Hinsicht. Seit der Gruppe mit ihrer Debütsingle "Wannabe" im Jahr 1996 der internationale Durchbruch gelang, haben die fünf Mitglieder Mel B (51), Victoria Beckham (52), Emma Bunton (50), Melanie C (52) und Geri Halliwell (53) enorme Vermögen angehäuft. Ein aktuelles Ranking zeigt nun, wie sich die geschätzten Nettovermögen der einzelnen Frauen verteilen – und wer mit über 600 Millionen Euro laut Just Jared ganz oben auf der Liste steht.

An der Spitze des Rankings thront Victoria Beckham, deren geschätztes Vermögen auf mehr als 612 Millionen Euro beziffert wird. Damit lässt sie ihre ehemaligen Bandkolleginnen weit hinter sich. Doch auch bei den anderen vier handelt es sich allesamt um Frauen, die nach dem Ende der aktiven Bandphase nicht aufgehört haben zu arbeiten und weiterhin als Stars in verschiedenen Bereichen aktiv sind. Geri folgt im Ranking mit knapp 35 Millionen Euro. Melanie C und Emma Bunton sollen knapp 260 Millionen Euro schwer sein. Auch Schlusslicht Mel B sollte mit 8,7 Millionen Euro ausgesorgt haben.

Dass ausgerechnet Victoria an der Spitze steht, kommt nicht von ungefähr. Nach ihrer Zeit als Spice Girl baute sie ein eigenes Modeimperium auf und etablierte sich als gefragte Designerin in der internationalen Modewelt. Privat ist sie seit 1999 mit dem ehemaligen Fußballstar David Beckham (51) verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Zuletzt sorgten die Spice Girls auch abseits der Ranglisten für Schlagzeilen: Vier der fünf Mitglieder kamen jüngst zu einem kleinen Wiedersehen zusammen.

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Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

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Getty Images Die Spice Girls performen bei den Brit Awards 1997

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Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show