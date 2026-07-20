DSDS-Ramon verkauft jetzt plötzlich Schoko-Erdbeeren

Ramon Roselly (33) startet in Sachsen gerade mit einem überraschenden neuen Projekt durch: Der frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger verkauft jetzt gemeinsam mit seiner Freundin Lorena Hein Schokoerdbeeren aus einem eigenen Foodtrailer. Laut Bild feierten die beiden mit "Schokoselly" am 3. Juli ihre Premiere auf dem Peter-und-Paul-Fest in Delitzsch. Dort lockte der Sänger nicht nur neugierige Besucher an, sondern auch etliche Fans, die teils von weiter her angereist waren, um bei dem süßen Neuanfang dabei zu sein.

Wie Ramon auf Instagram erklärte, sei die Eröffnung für ihn und Lorena "ein unvergesslicher Moment" gewesen. Die Idee für den Stand kam Ramon nach eigenen Angaben Ende 2025 bei einem Besuch auf dem Borough Market in London. Dort habe er das Konzept zum ersten Mal gesehen und direkt gedacht: "Das brauchen wir zu Hause auch!", schilderte er auf Instagram. Zurück in Deutschland setzte er den Plan um, kaufte einen schlichten weißen Wagen und verwandelte ihn mit viel Einsatz in einen rosafarbenen Trailer. Künftig soll "Schokoselly" auf Straßenfesten in ganz Deutschland unterwegs sein.

Das Leben auf Festplätzen ist für den Schlagersänger kein Neuland. Ramon stammt aus einer Zirkusfamilie und verbrachte seine Kindheit damit, von Festplatz zu Festplatz zu ziehen – insgesamt besuchte er 44 Schulen. Noch heute lebt er gemeinsam mit Lorena in einem Wohnwagen in Zschernitz in Sachsen. Neben seiner Musik und dem neuen Foodtrailer-Projekt ist Sport ein wichtiger Teil seines Lebens. Besonders Tennis hat es ihm angetan – eine Sportart, die er nach eigenen Angaben erst seit wenigen Jahren betreibt, aber mit viel Begeisterung verfolgt.

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Imago Ramon Roselly im September 2025

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Instagram / schokoselly_by_ramonroselly DSDS-Gewinner Ramon Roselly mit Partnerin Lorena Hein verkaufen Schokoerdbeeren aus ihrem pinken Foodtruck.

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ActionPress Ramon Roselly im April 2020 in Köln