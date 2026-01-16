Nach Forsthaus-Sieg: Sind Gina und Leon noch gute Freunde?

Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) rockten gemeinsam das Forsthaus Rampensau Germany. Die beiden lieferten nicht nur eine 1A-Rampensau-Performance ab, sie schlugen sich auch in den Spielen sehr gut und gingen im Finale als Sieger hervor. Aber hat sich der Höhenflug negativ auf ihre Beziehung ausgewirkt? Ganz im Gegenteil, wie sie in der Wiedersehensfolge verraten. "Wir dachten nicht, dass das noch mal intensiver werden kann. Das hat uns aber noch mal enger verbunden, da man so eine Situation im echten Leben nicht hat. Obwohl wir nicht gedacht hätten, dass das noch möglich ist", schwärmt Gina über die Verbindung mit ihrem Bestie.

Auch darin, wie sie mit dem Preisgeld von 25.000 Euro umgehen, waren sich die Rampensau-Gewinner einig. "Feiern, Zigaretten, Urlaub – wenn wir eines können, ist es Geld verprassen", lacht Leon und fügt hinzu: "Wir machen natürlich Hälfte, Hälfte." Gut möglich, dass sie die Gewinnsumme auch in ihr neues Freundschafts-Tattoo investiert haben: Auf Instagram präsentierten sie vor wenigen Tagen stolz, dass sie sich ihren Forsthaus-Talisman, die "Glückswimper", auf ihrer Haut verewigen ließen.

Gina und Leon sammelten im "Forsthaus Rampensau Germany" schöne Erinnerungen, fanden neue Freunde, aber mussten auch feststellen, dass man sich nicht mit jedem Reality-Kollegen gut verstehen kann. Gina und Mitkandidat Max Bornmann (29) kannten sich bereits aus einer vergangenen Staffel von Prominent getrennt. Bereits dort gerieten sie mehrfach aneinander – anstatt im Forsthaus das Kriegsbeil zu begraben, kam es erneut zu lautstarken Konflikten, die sowohl Ginas Partner Leon als auch Max' Freundin Melina Hoch (29) in Mitleidenschaft zogen. Auch nach der Show sind aus den beiden Realitystars keine Freunde geworden.

Joyn Leon Content und Gina Beckmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Joyn Leon Content und Gina Beckmann, Sieger von "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Joyn Melina Hoch und Max Bornmann im "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3