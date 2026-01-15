Gina und Leon tätowieren sich ihre Forsthaus-Glückswimper

Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass ihr Sieg im Finale von Forsthaus Rampensau Germany kein Zufall war. Als der Influencerin in der Berghütte nämlich ein Stück ihrer künstlichen Wimpern ausfiel, sah sie das als Zeichen – kurzerhand klebte das Duo die Wimper in einen Bilderrahmen. Von nun an war es ihre "Glückswimper", wie sie vor jedem Spiel verkündeten. Auch vor dem finalen Game schworen sie darauf, dass der Talisman ihnen zum Erfolg verhelfen wird. Deshalb verewigen sie die "Glückswimper" jetzt unter ihrer Haut.

In ihrer Instagram-Story melden sich die beiden Realitystars aus einem Tattoo-Studio. Beide tragen nun eine Illustration der Wimper – inklusive des Rahmens – auf ihrem Arm. Mehr als glücklich über ihr neues kleines Kunstwerk strahlen die einstige #CoupleChallenge-Teilnehmerin und der TikToker in die Kamera. Fast so glücklich wie in dem Moment, als sie im Finale von "Forsthaus Rampensau Germany" als erstes Team im Heuhaufen den richtigen Schlüssel fanden – und sich somit die 25.000 Euro Preisgeld sicherten.

Gina und Leon behaupteten sich aber nicht nur in den Spielen – während der Wochen im Forsthaus stellten sie mehrmals unter Beweis, dass sie zwei echte Rampensäue sind. Mit ihrer ausgelassenen und albernen Art kamen sie aber nicht bei allen Mitspielern gut an. Vor allem Gina verstand sich nicht mit allen – am allerwenigsten mit Max Bornmann (29) und Walentina Doronina (25), die sie bereits aus früheren Formaten kannte.

Joyn Leon Content und Gina Beckmann, Sieger von "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Instagram / leon.content Gina Beckmann und Leon Content zeigen ihr neues Tattoo der "Glückswimper"

Joyn Gina Beckmann und Leon Content, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3