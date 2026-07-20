Prinz Harry erinnert sich an bitteres Mobbing als Teenie

Prinz Harry (41) hat jetzt in einem Podcast offen über seine Schulzeit gesprochen und dabei ein überraschend persönliches Geständnis gemacht: Als Teenager wurde er von seinen Mitschülern heftig gemobbt. Im Podcast "The Joe Marler Will See You Now" erinnerte sich der Herzog von Sussex daran, wie grausam Kinder sein können – und wie sehr ihn der Spott seiner Schulkameraden damals getroffen hat. Auslöser für das Mobbing war ausgerechnet seine Haarfarbe. Die Mitschüler nannten ihn "Karottenkopf", weil sie ihn für rothaarig hielten – was Harry bis heute so nicht stehen lassen möchte.

Auf die Frage, was die Menschen am häufigsten an ihm missverstehen, antwortete der Royal mit einer Portion Humor: "Dass ich nicht rothaarig bin. Ja, die Leute denken, ich sei 'ginger', aber ich bin eher so etwas wie 'Sonnenuntergangs-Kastanienbraun'. Ich weiß nicht, was daran so lustig ist." Als die Moderatoren daraufhin in Lachen ausbrachen, wurde Harry aber auch ernster und fügte hinzu: "Wisst ihr, ich wurde in der Schule viel gemobbt und als 'Karottenkopf' bezeichnet." Mit einem Scherz überspielte er die schmerzhafte Erinnerung schließlich: "Ich werde nach diesem Interview wohl eine Therapie brauchen." Das Interview entstand anlässlich eines Aufenthalts in Großbritannien, den Harry zur Vorbereitung auf die kommenden Invictus Games nutzte. Er sprach dort auch über seine mentale Gesundheit und verriet, dass Sport für ihn eine entscheidende Rolle spielt – besonders in Phasen, in denen er sich depressiv fühle, so berichtet Oe24.

Harry besuchte in seiner Jugend unter anderem die Wetherby School, die Ludgrove School in Berkshire und schließlich das renommierte Eton College. Dass er nach Eton geschickt wurde, war übrigens kein Zufall: Damit folgte er, genau wie sein Bruder William, der Familientradition der Spencers – und brach gleichzeitig mit der königlichen Tradition, die vorsah, den Nachwuchs nach Gordonstoun in Schottland zu schicken. Heute lebt Harry weit entfernt von seiner alten Schulzeit und dem britischen Königshaus – gemeinsam mit seiner Frau Meghan und den beiden Kindern Archie und Lilibet in Montecito in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry zurück in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry verlässt die Veranstaltung der Invictus Games Foundation bei Chatham House in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026