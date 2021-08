Leon Content (20) hat sich unter die Nadel gelegt! Der TikTok-Star gewährt seinen via Social Media immer wieder Einblick in seinen Alltag – auch bei Besuchen beim Beauty-Doc. Erst vor wenigen Monaten berichtete der Influencer ganz offen, dass er sich seine Nase stupsiger hat spritzen lassen. Jetzt war er aber nicht in einer Schönheitsklinik, sondern beim Tätowierer, um sich aufhübschen zu lassen.

In seiner Instagram-Story präsentiert der Webstar voller Stolz die XXL-Schlange, die nun seine Brust ziert. Promiflash verriet er, was es damit auf sich hat: "Ich habe mir das Motiv ausgesucht, weil mein chinesisches Sternzeichen Schlange ist. Außerdem habe ich es als Bedeutung, dass man aufpassen muss, da es im Leben immer sehr viele 'falsche Schlangen' geben wird." Insgesamt hat das Stechen eineinhalb Stunden gedauert und wurde für den 20-Jährige offenbar zur Tortur: "Der Schmerz war tatsächlich kaum auszuhalten. Ich habe das echt unterschätzt."

Mit dem Ergebnis ist der Berliner aber total zufrieden: "Es ist genau, wie ich es wollte, und ich fühle mich sehr wohl und glücklich damit." Auch seine Fans hätten zu seiner eigenen Überraschung sehr positiv auf das große Körperkunstwerk reagiert. "Ich habe sehr viele liebe Komplimente bekommen", freute er sich. Wie gefällt euch Leons Tattoo? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / leon.content Leon Content, Influencer

Anzeige

Instagram / leon.content Leon Content, TikToker

Anzeige

Instagram / leon.content Leon Content, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de