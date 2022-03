Erwartet Nathalie Bleicher-Woth (25) etwa ein Kind von ihrem besten Freund? Die Influencerin hat vor wenigen Minuten verkündet, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Viele Fans hat diese Nachricht besonders überrascht, denn die einstige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ist nicht nur lesbisch – sondern aktuell eigentlich auch Single. Auf den Fotos zur Babyverkündung posierte allerdings ihr bester Freund Leon Content (20) freudestrahlend mit ihr. Die Fans fragen sich jetzt: Ist Leon etwa der Papa des ungeborenen Kindes?

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram häufen sich die Kommentare neugieriger Leser, die unbedingt mehr über die Schwangerschaft der 25-Jährigen erfahren wollen. Ganz besonders interessiert es sie, wie Nathalie ohne Mann an ihrer Seite ein Baby bekommen konnte. Ist sie etwa dank einer Samenspende in freudiger Erwartung? Oder steht ihr Leon etwa nicht nur als bester Freund bei? "Und der Vati steht dahinter oder was?", wollte jemand unter dem Post wissen. Ein weiterer User fügte hinzu: "Da sie ja vor einigen Tagen meinte, sie sei Single, war es der Wunsch von ihr und Leon, ein gemeinsames Kind zu bekommen, also als Freunde." Tatsächlich ist auch Leon homosexuell – und könnte auf diese Weise dennoch im Elternglück schwelgen.

Die gebürtige Wormserin schrieb zu der Fotoreihe mit Leon jedenfalls nur: "Hi Baby. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen. Ich liebe dich schon so sehr." Dazu setzte sie unter anderem die Hashtags: "Wunder", "LGBTQ" und "Dankbar".

