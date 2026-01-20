Haben Gina und Leon mit dem Forsthaus-Sieg gerechnet?

Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) haben es geschafft: Das Reality-Duo holt sich in Staffel drei von Forsthaus Rampensau Germany den Sieg – und das nach einem nervenaufreibenden Finale. Am Ende stehen sie gemeinsam ganz oben und feiern ihren Triumph dort, wo zuvor Schweiß, Schlamm und Showdowns den Ton angaben. Mitgebracht haben sie nicht nur Teamgeist, sondern auch jede Menge Durchhaltewillen. Überraschend ist: Der große Wurf war für die beiden keine beschlossene Sache. "Primär ging es uns schon um den Spaß, weil wir nicht davon ausgegangen sind, zu gewinnen – aber wir waren höchst motiviert", sagt Gina im Gespräch mit Promiflash. Leon ergänzt im selben Interview: "Wir dachten uns schon, 'komm, wir holen uns den Sieg.' Gerechnet haben wir damit aber nicht."

Gina erzählt, dass die ersten Tage am Forsthaus alles andere als gemütlich verliefen. Frühpatzer in den Spielen bremsten die Euphorie aus, und direkt das erste Exit-Game machte klar, wie dünn das Eis sein kann. "Am Anfang wurden wir demotiviert durch die ersten Spiele, die wir verkackt haben. Wir mussten ja auch direkt ins erste Exit-Game", erinnert sich die Reality-Bekanntheit gegenüber Promiflash. Der Wendepunkt kam mit den darauffolgenden Challenges: Plötzlich funktionierte das Zusammenspiel, die beiden sammelten Siege und kletterten Schritt für Schritt nach vorne. "Nach dem ersten Sieg waren wir auf jeden Fall wieder motivierter", so Leon zu Promiflash – von da an hieß es, jede Chance zu nutzen und den Lauf nicht mehr herzugeben.

Schon vor dem Finale deutete vieles auf eine heiße Schlussrunde hin: Im Halbfinalspiel setzten sich die späteren Gewinner gegen starke Konkurrenz durch, nachdem ein Team aufgab und der Weg frei wurde für das große Duell. Für Gina, die als Reality-TV-Star vor allem für ihre Energie und ihren Humor gefeiert wird, und für Leon, der sein Publikum seit Jahren mit Offenheit und Lockerheit abholt, wurde das Forsthaus zum Härtetest für Vertrauen und Taktik. Beide zeigten im Camp eine Mischung aus Spaßmodus und Ehrgeiz – mal flapsig, mal fokussiert – und fanden genau dann zusammen, wenn es zählte. Dieser Mix aus Leichtigkeit und Biss prägte ihren Weg und machte aus Mitfavoriten am Ende Sieger, die ihren Moment sichtbar genossen.

Leon Content und Gina Beckmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Leon Content und Gina Beckmann, Sieger von "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Gina Beckmann und Leon Content, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

