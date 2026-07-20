Shania Twain: Ihr Mann betrog sie mit ihrer besten Freundin

Shania Twain (60) hat in einem offenen Interview über eine der schmerzhaftesten Phasen ihres Lebens gesprochen: die Entdeckung, dass ihr damaliger Ehemann sie mit ihrer besten Freundin betrogen hatte. Die Countrysängerin trennte sich 2008 von Musikproduzent Robert Lange, nachdem herauskam, dass dieser eine Affäre mit ihrer engen Freundin und Assistentin Marie-Anne Thiébaud gehabt haben soll. Wie Shania jetzt in der BBC-Sendung "Desert Island Discs" erzählte, war es ausgerechnet Marie-Annes Ehemann Frédéric Thiébaud, der ihr die Augen öffnete – und der schließlich zu ihrer großen Liebe wurde.

Frédéric, ein Schweizer Geschäftsmann, konfrontierte Shania damals mit der Wahrheit über die Affäre. Doch die Sängerin glaubte ihm zunächst nicht. "Fred nimmt mir die Scheuklappen ab und erzählt mir, was vor sich geht. Ich glaube ihm nicht und sage ihm, dass ich denke, er bilde sich das ein, er sei wahnhaft", schilderte sie in der Sendung. Doch die Affäre ließ sich nicht leugnen. Gemeinsam durchlebten die beiden den Zusammenbruch ihrer jeweiligen Ehen. "Fred und ich, wir brechen zusammen ein, und irgendwann mussten wir es einfach loslassen", so Shania weiter. Aus dem gemeinsamen Schmerz entstand langsam etwas Neues: "Und in dieser Zeit fanden wir uns – und es war wirklich wunderschön zu erkennen, was für ein toller Mensch er war."

Shania und Robert hatten 14 Jahre lang miteinander verbracht und teilen gemeinsam einen Sohn namens Eja. Ihre Scheidung wurde 2010 finalisiert. Noch im selben Jahr verlobte sich Shania mit Frédéric, und am 1. Januar 2011 heirateten die beiden in einer intimen Zeremonie in Puerto Rico. Shania hatte zuvor bereits öffentlich gemacht, wie tief sie die Trennung in eine Krise gestürzt hatte. Gegenüber dem Magazin AARP erklärte sie 2020: "Es gab Tage, an denen es mir egal war, ob das Morgen kommt." Frédéric habe ihr geholfen, diese dunkle Zeit zu überstehen. "Überleben ist alles. Ich steckte im Treibsand. Ich geriet in Panik, wie jeder es tut, aber ich ergab mich nicht. Ich fand einen Weg heraus", so die Sängerin.

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Getty Images Shania Twain, Musikerin

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Getty Images Shania Twain und ihr Mann Frédéric Thiébaud

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Getty Images Shania Twain bei einer Pressekonferenz der 61st Academy of Country Music Awards in Las Vegas