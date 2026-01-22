Verraten: Das haben Gina und Leon mit Forsthaus-Gewinn vor

Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) haben es getan: Das Reality-Duo holt sich in Staffel drei von Forsthaus Rampensau Germany den Sieg und damit die gemeinsame Prämie von insgesamt 25.000 Euro. Nach dem Finale, das jüngst im TV zu sehen war, ließ das Paar vor allem eine Frage offen: Was passiert mit dem Gewinnergeld – und wann? Im Gespräch mit Promiflash gaben die beiden jetzt einen ersten Ausblick. Gina erklärte, dass das Geld noch nicht ausgezahlt sei, sie aber bereits konkrete Pläne für ihren anstehenden Umzug im Februar habe. Leon blieb zurückhaltender und kündigte an, überlegt vorzugehen und abzuwarten, bis das Geld auf dem Konto ist.

Etwas genauer wurde Gina beim Thema Alltag: Die Reality-TV-Bekanntheit will die Prämie in neue Möbel stecken, die sie für ihr nächstes Zuhause braucht. "Also noch haben wir das Geld nicht. Aber ich ziehe jetzt im Februar um. Und dementsprechend brauche ich viele neue Möbel. Und da wird das Geld auf jeden Fall reinfließen", sagte sie gegenüber Promiflash. Leon ließ durchblicken, dass er sich nicht zu Spontankäufen hinreißen lassen möchte. "Ich weiß es nicht, mal gucken, wenn es drauf ist. Man verballert da und da mal Geld, aber ich versuche, gut damit umzugehen", erklärte der Content-Creator. Abseits der reinen Gewinnerfrage klingt durch, dass beide an ihren Projekten arbeiten: Gina spricht in ihren Social-Media-Posts von neuen Vorhaben und möglichen Reisen, Leon deutet Investitionen in Inhalte und Community an – konkrete Details behalten die zwei vorerst für sich.

Der Weg zum großen Sieg war für das Duo alles andere als ein Selbstläufer. Wie Gina gegenüber Promiflash betonte, starteten sie mit einem klaren Fokus auf Spaß in die Staffel und hätten anfangs gar nicht ernsthaft damit gerechnet, am Ende ganz oben zu stehen. "Primär ging es uns schon um den Spaß, weil wir nicht davon ausgegangen sind, zu gewinnen – aber wir waren höchst motiviert", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit rückblickend. Auch Leon gab offen zu: "Wir dachten uns schon, 'komm, wir holen uns den Sieg.' Gerechnet haben wir damit aber nicht." Zu Beginn lief es für die beiden alles andere als rund, denn Niederlagen in den ersten Spielen trübten die Stimmung und gleich das erste Exit-Game setzte sie zusätzlich unter Druck.

Joyn Leon Content und Gina Beckmann, Sieger von "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Joyn Leon Content und Gina Beckmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Instagram / leon.content Gina Beckmann und Leon Content zeigen ihr neues Tattoo der "Glückswimper"