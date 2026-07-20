Transparenter Zebra-Look: Winnie Harlow sorgt für Aufsehen

Model Winnie Harlow (31) zieht in New York alle Blicke auf sich: Die Kanadierin wurde am Freitagabend beim Verlassen des angesagten Restaurants Chez Margaux in Manhattan gesichtet – und ihr Outfit ließ wirklich kaum etwas der Fantasie übrig. Wie ein Bericht der Daily Mail zeigt, präsentierte Winnie ihre durchtrainierte Figur in einem transparenten, eng anliegenden Catsuit mit auffälligem Zebramuster, komplett ohne BH, als sie in den frühen Morgenstunden das Lokal verließ. Dazu kombinierte sie ein passendes Visier im gleichen Streifen-Look, das ihren extravaganten Style perfekt abrundete und sie schon von Weitem zum Hingucker machte.

Der transparente Einteiler ist ganz im Stil von Winnies sonstigen Auftritten: Auf Instagram zeigt die Laufstegschönheit regelmäßig freizügige Fashion-Looks, posiert in knappen Bikinis, hautengen Kleidern und gewagten Streetstyle-Kombinationen. Ihren Modelbody setzt sie dabei immer wieder auch geschickt für ihr eigenes Business ein. In ihren Posts greift sie immer wieder zu einer Flasche oder Tube von Cay Skin – ihrem eigenen Sonnenpflege-Label, das sie 2022 gegründet hat.

Hinter Cay Skin steckt eine persönliche Geschichte. Winnie erinnerte sich gegenüber dem Magazin Allure daran, wie sie bei einem Shooting einen schlimmen Sonnenbrand erlitten hatte, weil der Fotograf sie keinen Sonnenschutz nachauftragen lassen wollte. "Am zweiten Tag war ich so verbrannt, dass Ärzte wegen der Schmerzen und Entzündungen kommen mussten", erzählte sie. "Ich wusste gar nicht, wie leidenschaftlich ich für Sonnenpflege bin, bis ich diese Erfahrung gemacht habe – also beschloss ich, Cay Skin zu gründen." Winnie ist auch bekannt dafür, Barrieren in der Modewelt zu brechen – sie war die erste Person mit Vitiligo, die jemals über den Laufsteg der "Victoria's Secret Fashion Show" lief.

Anzeige Anzeige

Getty Images Winnie Harlow auf dem Fifa Gold Carpet vor dem WM-Finale 2026 in East Rutherford

Anzeige Anzeige

Jason Koerner/Getty Images for Prime Video Winnie Harlow bei der "The CEO Club"-Premiere in Miami

Anzeige Anzeige

Getty Images Winnie Harlow, Model