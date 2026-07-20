Nach Scheidung zeigt Janel Parrish ihr neues Liebesglück

Janel Parrish (37) und Tänzer Sasha Farber haben ihre Beziehung jetzt ganz offiziell gemacht: Bei der Nancy Davis Race to Erase MS Gala in Los Angeles zeigten sie sich Anfang Juni erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich – und zogen dabei alle Blicke auf sich. In aufeinander abgestimmten weißen Outfits strahlten die beiden bei dem Event in der amerikanischen Metropole um die Wette. Gegenüber Us Weekly schwärmte Janel in den höchsten Tönen von Sasha: Er sei das Süßeste und das hellste Licht für alle, die ihm begegnen, habe das größte Herz und sei so fürsorglich und liebevoll. Sasha erwiderte die Bewunderung und erklärte: "Sie ist so süß, bodenständig, so liebevoll, so echt, und ich spüre einfach so viel Unterstützung von ihrer Seite."

Die beiden kennen sich bereits seit 2014, als Janel bei der US-Tanzshow "Dancing With the Stars" mitmachte und dort auf Sasha traf. Aus der gemeinsamen Zeit auf dem Parkett wurde zunächst eine langjährige Freundschaft – und im April dieses Jahres dann mehr. Auch auf Social Media lassen sie ihre Zuneigung füreinander durchblicken: Sasha teilte ein Video, auf dem die beiden zusammen tanzen. Janel kommentierte den gemeinsamen Moment ebenfalls mit sichtbarer Freude.

Für beide ist die neue Romanze ein Neuanfang nach dem Ende ihrer jeweiligen Ehen. Sasha ließ sich Anfang des Jahres von seiner Kollegin Emma Slater (37) scheiden. Janel trennte sich ebenfalls von ihrem Ex-Mann Chris Long, die Scheidung wurde kurz vor Beginn ihrer Romanze mit Sasha finalisiert. Die Schauspielerin blickt der neuen Lebensphase mit Optimismus entgegen und sagte gegenüber Us Weekly: "Man weiß nie, wohin das Leben einen führt. Die erneute Verbindung mit Sasha hat mir eine neue Art von Liebe und Glück gezeigt, von der ich nicht wusste, dass sie existiert."

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Imago Janel Parrish und Sasha Farber bei der 33rd Annual Race To Erase MS Gala im Fairmont Century Plaza in Los Angeles

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Instagram / sashafarber1 Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026

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Instagram / janelparrish Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026